Ajdovke ostajajo neporažene

Rokometašice Mlinotest Ajdovščina so v 8. krogu državnega prvenstva v rokometu za ženske s 30:21 premagale Litijo in ostale neporažene. Do zmage so v soboto prišle tudi članice Velenja, ki so ugnale Krko. Ekipa Z'dežele je na uvodni tekmi kroga na domačem parketu z 31:25 (16:11) ugnala Izolo.