Krimovke še naprej suverene

Danes se je začel drugi del 1. ženske rokometne lige. Klubi tekmujejo v treh skupinah - ligi za prvaka ter ligah za razvrstitev od 5. do 8. in 9. do 11. mesta. Boje za naslov državnih prvakinj so suvereno odprle rokometašice Krima, ki so z 39:25 ugnale ekipo Zelenih dolin Žalca, Ajdovke pa so s 33:30 odpravile novomeško Krko.