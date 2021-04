Začenja se boj za prvaka

Danes se začenja drugi del 1. ženske rokometne lige. Klubi bodo tekmovali v treh skupinah - ligi za prvaka ter ligah za razvrstitev od 5. do 8. in 9. do 11. mesta. Boje za naslov državnih prvakinj bodo rokometašice Zelenih dolin Žalca danes začele proti Krimovkam, ki so prvi del sezone končale neporažene. Ajdovke bodo v prvem krogu nadaljevanja prvenstva gostile novomeško Krko.