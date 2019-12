Za vse športne želje: z brezplačno dostavo iz Decathlona

Na prenovljeni strani decathlon.si vas čakajo najboljše športne ideje za božična in novoletna darila. Do 31. decembra vam bodo izbrane artikle dostavili brezplačno.

Obiščite prenovljeno spletno stran decathlon.si in ves december kupujte z brezplačno dostavo.

Božični čas je najlepši čas leta - poln obdarovanja, ljubezni, druženja s prijatelji in družino … Zelo hitro pa se lahko sprevrže v najbolj stresno obdobje leta. Iskanje daril lahko marsikomu povzroči nemalo preglavic, zlasti če s tem zavlačujemo do zadnjega trenutka.

Letos vam bomo praznično nakupovanje nekoliko olajšali: zagotovo se skoraj vsi vaši prijatelji ukvarjajo s kakšnim športom (da, tudi šah je šport, prav tako balinanje). To je namreč začetek konca vaših decembrskih težav. Preverite prenovljeno stran decathlon.si in razveselite svoje najbližje z enim od tisoče artiklov z njihove spletne strani.

Za tiste, ki še niso športniki, ampak potrebujejo nekaj motivacije, da bodo postali, so lahko prav izdelki iz Decathlona najboljši začetek. Z vašo pomočjo bodo lažje uresničili svoje novoletne zaobljube.

Izkoristite posebno decembrsko akcijo

Spletna trgovina decathlon.si je pravo nakupovalno spletno stičišče, kjer boste nedvomno našli nekaj zase in za svoje najbližje. Od glave do pet boste tako lahko oblekli tako nadobudnega nogometaša, rokometaša ali košarkarja. Na svoj račun pa bodo prišli vsi ljubitelji pohodništva, teka, kolesarjenja in tudi ribolova. Nedvomno najbolj "vroči" ta hip so tudi izdelki za zimske športe, že danes pa lahko kupite popolno opremo za taborjenje in morske športe.

Spletna stran decathon.si pa ponuja še veliko več. Obiščite jo še danes in si do 31. 12. zagotovite nakup daril brez stroškov dostave.

Blagovne znamke, ki vas prepričajo

Decathlon se lahko pohvali z izvrstnimi in kakovostnimi blagovnimi znamkami, med njimi je več kot 100 Passionovih blagovnih znamk, kot sta na primer Quechue za planinarjenje in treking ter Kipsta, ki pokriva skupinske športe.

Passionove blagovne znamke pokrivajo skoraj vse športe, skupno pa jim je to, da jih v centrih za razvoj po vsem svetu razvijajo Decathlonovi strokovnjaki in športni navdušenci.





Obiščite spletno stran decathlon.si in mu kupite najboljše zimsko darilo. Čakate na zimske športne avanture? Decathlon je pravi kraj za nakup vse zimske opreme. Če se vaš obdarjenec navdušuje nad zimskimi športi, potem je odgovor na dlani.

To so artikli, ki jih odlikujejo tehnične značilnosti, številne inovacije in neponovljiva cena. Tako na primer lahko nekoga, ki uživa v planinarjenju, razveselite z inovativnim nahrbtnikom Quechua NH 10 s kar 10-letnim jamstvom za samo 2,99 evra, nekomu, ki je zaljubljen v morje, pa lahko pod jelko postavite inovativno Easybreath masko – s takšnim darilom bo nedvomno lažje dočakal poletje.

Še ena izmed prednosti Decathlona, ki ste jo zagotovo opazili, je, da so artikli vseh sezonskih športov dostopni skozi vse leto po enakih, najnižjih cenah. Če zimske mesece preživljate v toplih krajih, lahko vse potrebno za to najdete v trgovinah v Ljubljani, Mariboru, Celju in seveda na spletni strani decathlon.si.

Nihče si ne želi raziskovati Karibov v zimskih hlačah. Decathlonovci to zelo dobro vedo, zato te pripravljeni pričakujejo z vsem asortimentom za najbolj vroče tropske avanture; z maskami za potapljanje, parei, kopalkami in brisačami.

Še eno presenečenje: program zvestobe

Decembra vas v Decathlonu čaka še eno presenečenje: program zvestobe Decathlon Team, v okviru katerega boste z nakupi v Decathloni zbirali virtualne nagradne medalje. Gre pravzaprav za športno platformo, v kateri želijo šport približati kar največjemu številu ljudi. Z nakupi in z medaljami se boste lahko pridružili različnim aktivnostim po nižjih cenah, morda samostojnemu treningu v fitnesu, uri joge, lahko pa jih delite s prijatelji in rezervirate dvorano za skvoš ali nogomet.

Decathlon Team je tu, da vas podpre pri novoletnih zaobljubah ali spoznavanju novega športa, o katerem razmišljate že dalj časa.