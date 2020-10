Pripravljeni na zimo!

Oglasno sporočilo

Za malčke je pomembno, da so v hladnem vremenu ali snegu zunaj, saj to krepi odpornost. Če otrok že smuča, mu nikar ne dovolite po strmini, ne da bi skupaj segreli mišice.

Vrhove naših najvišjih gora je že pobelil sneg, čeprav je jesen šele prevzela naravo. V nekaterih jutrih v gorenjskih in notranjskih vasicah izmerijo stopinjo ali dve nad ničlo, pri marsikateri hiši so iz omare že potegnili topla zimska oblačila. No, tako kmalu snega v nižinah še ne bo, a smučarji in drugi zimski športniki, predvsem pa otroci, že komaj čakajo belo odejo. Nekateri bodo letos prvič stopili na smučke, tisti najmanjši bodo prvič postavljali sneženega moža. Se še spomnite, kako smo po trije skupaj divjali na saneh in se na ovinku prekopicnili v sneg?

Otrok naj gre ven

Za otroke do enega leta je priporočljivo, da so vsak dan zunaj kakšne pol ure, razen ko se temperatura spusti preveč pod ledišče ali je vetrovno. Seveda je otročičke treba primerno obleči, najbolje kar v kombinezon, da jim sneg ne zaide v hlače, obuti jih je treba v nepremočljive zimske čevlje, jim nadeti tople rokavice in kapo. Poleg plazenja po snegu in kepanja, ki razvijata motoriko, si otrok zunaj krepi tudi imunski sistem. Če bo vrstnike na saneh gledal le skozi okno toplega stanovanja, ga pred prehladom ne boste zaščitili.

Prvič na smučeh

Okoli štiri leta stari otroci so že dovolj veliki, da lahko stopijo na smučke. Ker malčki rastejo kot gobe, smuči pa ne, lahko na kakšnem izmed sejmov zimske športne opreme kupite rabljene smučarske čevlje, smuči in palice. Popolnoma nova oprema namreč ni poceni in škoda bi bilo za leto dni odšteti veliko denarja. Raje privarčevano namenite za tople smučarske hlače, jakno in očala. Pri čeladi ne skoparite, glava je le glava in vsi vemo, da smo pri prvih smučarskih poskusih več ležali na tleh kot stali na nogah. Učenje smučanja je sicer kar zahtevno, zato je dobro otroka vpisati v katero izmed smučarskih šol, kjer se bo poleg smuke naučil tudi samostojnosti in tovarištva.

Pred smuko segrejte telo

Največja napaka, ki jo delajo smučarji vseh starosti, od otrok pa do odraslih, je, da stopijo s sedežnice in se brez ogrevanja spustijo po strmini. Smučanje je fizično zahteven šport, sploh padci so lahko hudi, zato je dobro imeti segrete mišice, da se obvarujemo pred poškodbami. Preden se torej poženete v dolino, opravite za kakšno minuto sonožnih poskokov, pretegnite kolke in naredite nekaj počepov. Dobra vaja je tudi, da z rokami na vsaki strani primete smučarsko palico in najprej krožite z rameni, nato pa dvignete palico in naredite nekaj obratov na vsako stran.

