Priložnost, da otroka za smuko opremite že za manj kot 100 evrov

Novembra in decembra bodo v številih slovenskih krajih organizirali sejme rabljene smučarske opreme. Prvi bodo na sporedu že ta konec tedna.

Ta konec tedna bodo v nekaterih slovenskih krajih organizirali prve sejme rabljene smučarske opreme v tej sezoni. Največ ponudbe in povpraševanja vlada za otroško opremo. Otroka lahko s smučmi, palicami, pancerji in čelado opremite že za manj kot sto evrov. Preverite, kje vse si lahko zagotovite opremo po ugodnih cenah.

Rabljeno smučarsko opremo bodo ta konec tedna kupovali in prodajali tudi v Osnovni šoli Lucija v občini Piran. (Facebook/SKPortorož) Prve snežinke na višje ležečih pobočjih pri marsikom že vzbujajo apetite po smuki. To pomeni, da se bliža tudi čas, ko bodo tisti, ki se smučarski uživanciji na snegu tudi letos ne nameravajo odpovedati, morali poskrbeti za ustrezno smučarsko opremo.

Medtem ko odrasli pri enaki lahko vztrajajo več let, je pri otrocih menjava smuči, smučarskih čevljev in kombinezona bolj pogosta in si sledi skoraj iz leta v leto. Idealna priložnost za osvežitev smučarske garderobe se ponuja na sejmih rabljene opreme, kjer se običajno sklepajo zelo ugodne kupčije. Kjer kupec tisto, kar išče, dobi po ugodni ceni, prodajalec pa zasluži s tistim, česar se želi znebiti.

Prvi bodo v tej sezoni v smučarski sejem zakorakali v Kopru, ta konec tedna pa bo živahno še v Celju, Piranu, Preboldu, Sežani in Tržiču.

Nekaj splošnih pravil prodaje rabljene smučarske opreme Na sejmih v prodajo sprejemajo samo čisto in nepoškodovano blago. Sprejemajo samo smuči do dolžine 180 centimetrov, izogibajo pa se smučem brez poudarjenega stranskega loka ali jih celo zavračajo. Za prodano blago organizator zaračuna 20 odstotkov provizije. Plačilo je mogoče samo z gotovino, zato se pravočasno opremite z bankovci.

V Ljubljani rabljeno opremo prodajajo že 50 let

Največji smučarski sejem v Sloveniji organizira Smučarski klub Snežinka. V prostorih Gospodarskega razstavišča v Ljubljani bo med 21. in 24. novembrom 2019 na sporedu že 50.

Eden od organizatorjev Tomaž Žugel nam je povedal, da beležijo porast zanimanja tako za novo kot tudi rabljeno opremo. Večina opreme, ki zamenja lastnika, je otroške. Največ artiklov je za alpsko smučanje, nekaj rabljene in nove se proda tudi za tek na smučeh, običajno je na prodaj tudi nekaj rabljenih snežnih desk. Organizatorji prodajalcem svetujejo pri postavljanju cen, 20 odstotkov od prodaje ostane organizatorjem.

Največji smučarski sejem bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, kjer sejem rabljene opreme organizirajo že 50 let.

Največji sejem rabljene opreme v Celju

Enega od večjih sejmov smučarske opreme na štajerskem koncu organizirajo tudi v dvorani Golovec v Celju (15.-17. november 2019). Letos bo na sporedu že 26. Kot nam je povedala ena od organizatorjev Barbara Dvoršek iz Smučarskega kluba Snežak, na sejmu prodajo več rabljene kot nove opreme, glavnina je otroške opreme.

"Starši so se navadili, da otrokom vsako leto kupijo nove smuči, ne na zalogo, za dve leti. Kupujejo tudi smučarske čevlje, čelade in palice, prodaja se tudi konfekcija," je povedala. "Sejem organiziramo učitelji in trenerji smučanja, ki obiskovalcem, ki želijo prodati opremo, pomagamo določiti ceno."

Tudi na Obali veliko zanimanja za smučarsko opremo

Smučarske sejme organizirajo tudi na Obali. Že ta konec tedna bo sejem rabljene smučarske opreme na Osnovni šoli Lucija organiziralo Smučarsko društvo Portorož.

Po besedah Gavrila Stojanovića, smučarskega učitelja iz obalnega smučarskega društva, ki ima v svojih vrstah kar 400 članov, je 90 odstotkov opreme na sejmu opreme za alpsko smučanje, nekaj je tudi snežnih desk.

Ocenjuje, da več kot polovica artiklov zamenja lastnika. Večina opreme, ki se proda, je otroške, saj jo otroci hitro prerastejo. Organizatorji prodajalcem pomagajo pri oblikovanju cen, jih pa ne določajo.

"Najbolj se prodajajo smuči, palice, čelade in čevlji – že za 30 evrov dobite zelo lepo ohranjene, manj pa smučarska oblačila, verjetno tudi zato, ker jih že v trgovini lahko dobite precej ugodno. Otroka lahko na sejmu rabljene opreme opremite že za manj kot sto evrov," je menil Stojanović. Artikle, ki ostanejo neprodani, prodajalci pa jih pustijo na sejmu, donirajo šoli ali klubu, a Stojanović pravi, da so takšni primeri sila redki ali pa je oprema tako dotrajana, da je že neprimerna.

Koledar smučarskih sejmov v tej sezoni (podatke so zbrali pri Slovenski tiskovni agenciji)

KOPER

Otroški smučarski sejem Vitas

Termin: 14.-17. november 2019

Lokacija: Park Center Koper

Organizator: ŠD Vitas

CELJE

Smučarski sejem Snežak

Termin: 15.-17. november 2019

Lokacija: Golovec, Dečkova cesta 1

Organizator: Smučarsko društvo Snežak

PIRAN

Sejem rabljene in nove smučarske opreme

Termin: 16. in 17. november 2019

Lokacija: OŠ Lucija

Organizator: SK Portorož

PREBOLD

Smučarski sejem v Preboldu

Termin: 15.-17. november 2019

Lokacija: OŠ Prebold

Organizator: SK Prebold

SEŽANA

Smučarski sejem

Termin: 16. november 2019

Lokacija: Stara telovadnica, Sežana

Organizator: Smučarski klub Sežana

TRŽIČ

Tradicionalni sejem zimsko-športne opreme v Tržiču

Termin: 15. in 16. november 2019

Lokacija: Dvorana Sokolnica

Organizator: Klub učiteljev in trenerjev smučanja Tržič

LJUBLJANA

Smučarski sejem Snežinka

Termin: 21.-24. november 2019

Lokacija: Gospodarsko razstavišče

Organizator: Smučarski klub Snežinka

Sejem rabljene smučarske opreme OŠ Vižmarje Brod

Termin: 21. november 2019

Lokacija: Osnovna šola Vižmarje Brod

Organizator: Šolski sklad Vižmarje Brod

KRANJ

45. Kranjski zimskošportni sejem

Termin: 21.-24. november 2019

Lokacija: Garaža Mercator centra Kranj na Primskovem

Organizator: Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Kranj

HRPELJE - KOZINA

Smučarski sejem v Hrpeljah

Termin: 23. november 2019

Lokacija: Vaški dom Hrpelje

Organizator: ŠD BrkinSki

ILIRSKA BISTRICA

Sejem smučarske opreme v Ilirski Bistrici

Termin: 23. november 2019

Lokacija: Dom na Vidmu, Ilirska Bistrica

Organizator: SK Snežnik Ilirska Bistrica

KOPER

Smučarski sejem SK Capris

Termin: 23. in 24. november 2019

Lokacija: Osnovna šola Koper

Organizator: Smučarski klub Capris

KRANJSKA GORA

11. sejem rabljene smučarske opreme v Kranjski Gori

Termin: 23. in 24. november 2019

Lokacija: OŠ Josipa Vandota v Kranjski Gori

Organizator: Turistično društvo Kranjska Gora in Alpski smučarski klub Kranjska Gora

KRŠKO

Smučarski sejem ZUTS Krško

Termin: 23. in 24. november 2019

Lokacija: Osnovna šola Leskovec pri Krškem

Organizator: Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Krško

LOGATEC

Smučarski sejem v Logatcu

Termin: 22. in 23. november 2019

Lokacija: stara telovadnica OŠ 8 talcev

Organizator: SK Logatec in PZUTS Logatec

NOVA GORICA

Tradicionalni sejem rabljene in nove smučarske opreme Nova Gorica

Termin: 21.-24. november 2019

Lokacija: Telovadnica Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica

Organizator: Smučarski klub Nova Gorica

PIVKA

Sejem smučarske opreme

Termin: 23. november 2019

Lokacija: Krpanov dom, Pivka

Organizator: SK Pivka in Občina Pivka

VELENJE

Smučarski sejem SK Velenje 2019

Termin: 22.-24. november 2019

Lokacija: Rdeča dvorana v Velenju

Organizator: Smučarski klub Velenje

VRANSKO

Sejem rabljene smučarske opreme v Športni dvorani Vransko

Termin: 30. november in 1. december 2019

Lokacija: Športna dvorana Vransko

Organizator: ZKTŠ Vransko

NOVO MESTO

41. Smučarski sejem Novo mesto

Termin: 30. november-1. december 2019

Lokacija: Športna dvorana Marof, Novo mesto

Organizator: Smučarsko društvo Krka Rog

VRHNIKA

Smučarski sejem na Vrhniki

Termin: 6. in 7. december 2019

Lokacija: prostori PGD Vrhnika

Organizator: SD Vrhnika