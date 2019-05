Pohod ob reki, ki povezuje, bo zopet povezal Domžale in Kamnik

Oglasno sporočilo

V soboto, 8. junija, bomo s pohodom ob Kamniški Bistrici že četrto leto povezali Kamničane, Domžalčane in okoličane. Organizatorji – Modre novice, Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik ter Zavod za šport in rekreacijo Domžale – obljubljajo še več prijetnega druženja in zabavnega dogajanja.

Občini Domžale in Kamnik že leta gradita poti ob reki Kamniški Bistrici, ki ustvarjajo prostor za rekreacijo v obeh občinah in ju povezujejo. Pot bomo letos že četrtič povezali v rekreativno-turistično-kulturnem vzdušju s pohodom od Glavnega trga v Kamniku do Parka Martina Krpana v Domžalah. Na 14-kilometrski trasi se bodo pohodniki lahko ustavili na več kot petnajstih točkah, kjer bo poskrbljeno za prijetno druženje in zabaven program: na postojankah se bodo udeleženci lahko osvežili in okrepčali, pozabavali ter se seznanili s koristnimi informacijami. Pohodniki lahko prehodijo le del poti, ki je primerna za vse starosti in stopnje pripravljenosti (tudi za otroke); tisti, ki bodo prehodili vso pot, bodo nagrajeni z enodnevno vstopnico za domžalski ali kamniški bazen, veljavno do konca junija. Vse aktualne informacije pred pohodom lahko udeleženci dobijo na spletni strani www.pohodobreki.si ali FB profilu.

Družili in povezovali pa se ne bodo le pohodniki. Na polovici poti pri mostu želja pod Homškim hribom se bosta že tradicionalno srečali kamniška in domžalska občinska delegacija, ki bosta na most želja pripeli ključavnico z označbo pohoda in začetnicami obeh zavodov ter se tako simbolično zavezali k dolgoročnemu sodelovanju na področju rekreativno-turističnega povezovanja.

"Že lani smo z več kot tisoč pohodniki širili pozitivno sporočilo, letos pa ob poti pripravljamo še več dogajanja in zanimivih točk. Tudi letos bo za pohodnike urejen brezplačen prevoz na izhodiščno točko ali do nje in brezplačna voda na celotni trasi. Pohod ob reki, ki povezuje, je že postal tradicionalen; v prihodnosti pa si želimo traso pohoda podaljšati od izvira do izliva Kamniške Bistrice, predvsem pa vsako leto razširiti pozitivno sporočilo – družimo in povezujmo se," o prihajajočem Pohodu ob reki, ki povezuje, pravi Primož Vidmar, vodja projekta Pohoda ob reki, ki povezuje, v IR IMAGE d.o.o., podjetju, ki je lastnik in ustanovitelj revije Modre novice.

