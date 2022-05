Park Tivoli bodo ponovno napolnili tekaški navdušenci

Oglasno sporočilo

Prijetne tekaške poti v Tivoliju bodo ponovno zavzele tekačice iz celotne Slovenije. A letos bodo lahko svoje tekaške sposobnosti na preizkus postavili tudi moški. Medtem ko kategoriji na pet in deset kilometrov ostajata namenjeni zgolj ženskam, se lahko na t. i. trail tek prijavijo tako ženske kot moški. Gre za kategorijo razgibanega teka, ki ga označujejo vzdržljivost, nepredvidljivost in povišan adrenalin.

Ravno tako dm tek v svoji sredi dobrodošlico ponovno izreka tudi najmlajšim, ki bodo svoje moči pomerili na Oskarjevem teku. Za vse vrste tekov, z izjemo Oskarjevega, ki je brezplačen, je do 23. 5. na voljo enotna startnina po redni ceni 35 evrov.

Čuki

Po opravljeni preizkušnji bodo osrednji oder zavzeli Čuki, že stari znanci dogodka, ki preverjeno poskrbijo za to, da si udeleženke lahko energijo povrnejo z njihovimi udarnimi ritmi. Mikrofon bodo ob 16. uri nato predali Nini Pušlar, ki bo temu enkratnemu sožitju ženske energije dodala piko na i. Njen nastop bo brezplačno na voljo tudi vsem tistim, ki morda niso največji privrženci teka, a bi vseeno radi bili del tega edinstvenega dne, ki povezuje tekaške navdušenke.

Nina Pušlar

Čuki in Nina Pušlar pa niso edini ljubitelji tega tekaškega praznika. V preteklosti so svojo podporo dm teku med drugim izkazali Challe Salle, Franko Bajc in Ana Žontar Kristanc, medtem ko sta voditeljske niti do zdaj že večkrat prepletala Klemen Bunderla in Klemen Bučan.

1 / 5 Voditelj in komik Klemen Bučan je tisti, ki je skupaj s svojim soimenjakom Klemnom Bunderlo že večkrat narekoval ritem udeleženkam z osrednjega odra. 2 / 5 Energični voditelj Klemen Bunderla že več let skrbi za to, da nivo motivacije na teku ne usahne niti za trenutek. 3 / 5 Priljubljeni slovenski raper Challe Salle je v preteklosti že poskrbel za pospešen srčni utrip udeleženk tudi po koncu teka. 4 / 5 Vedno nasmejana Ana Žontar Kristanc je dobro voljo prinesla tudi na dm-ov tekaški praznik. 5 / 5 Velik športni privrženec Franko Bajc goji strast do vseh vrst športa, med katerimi ne manjka niti tek.

Naročnik oglasnega sporočila je DM DROGERIE MARKT, D. O. O.