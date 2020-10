Ostanite v formi z Majo, Vasilijem, Dejanom in Rio Mare

Oglasno sporočilo

Najhitrejša Slovenka Maja Mihalinec, jadralski šampion Vasilij Žbogar in sinonim slovenskega boksa Dejan Zavec so moči združili v novi kampanji za globalno znano blagovno znamko tunine Rio Mare.

Le kdo ne pozna večkratnega dobitnika kolajn z največjih tekmovanj v jadranju, svetovnega prvaka v boksu in najhitrejše šprinterke na 100 in 200 metrov pri nas? Maja Mihalinec, Dejan Zavec in Vasilij Žbogar so trojica izjemnih slovenskih športnikov, ki so postali novi ambasadorji blagovne znamke, posebej izdelkov Rio Mare Leggero in Rio Mare Natura, ter akcije V formi z Rio Mare, ki poteka v več državah po Evropi. Med takšnimi ambasadorji na Hrvaškem sta tudi najboljša svetovna veslača, brata Sinković, v Italiji pa kolesar Elia Viviani.

V čustvenih videoposnetkih vsak izmed njih razmišlja o motivaciji in drobcih, ki sestavljajo mozaik doseganja ciljev v športu in življenju nasploh.

"Hitrost zame pomeni v najkrajšem času prečkati ciljno črto. In to je moj vsakodnevni izziv," pravi najboljša slovenska atletinja leta 2019 Maja Mihalinec.

Primorski šampion Vasilij Žbogar, ki je dobršen del življenja preživel na morju, poudarja, da jadrati zanj pomeni biti povezan z naravo, za kar je potrebno veliko miru in potrpežljivosti.

Legendarni Dejan Zavec, nekdanji svetovni boksarski prvak po verziji IBF, zaključuje z mislijo o temperamentu: "Vsak dan brusimo svoj temperament, vse do zadovoljivega cilja … kajti na koncu bo vse v redu. Če še ni, potem še ni konec."

Vsi se hkrati strinjajo, da je pri športu zelo pomembna skrb za vsakdan, saj se možnost za uspeh skriva v najmanjših malenkostih. Vsako dejanje in odločitev šteje ne glede na to, ali gre za trening ali prehrano, kjer gredo vrhunsko pripravljeni izdelki, ki ne delajo kompromisov pri kakovosti, z roko v roki z vrhunskimi športnimi rezultati.

Maja, Vasilij in Dejan bodo v prihajajočih tednih prek družbenih omrežij delili svoj športni vsakdan, tako da bodo vsi športni navdušenci z njimi opravljali virtualne treninge, ponavljali vaje za krepitev telesa ter spoznavali njihove najljubše recepte s tunino Rio Mare, ki jim bo pomagala ostati v formi.

