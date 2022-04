Kako izbrati popolno e-kolo?

Oglasno sporočilo

Ste radi aktivni, vendar uživate predvsem v sproščenih izletih v naravi? Bi se radi odpravili na kolesarski izlet s prijatelji, pa vas skrbi premagovanje klancev na poti? Vas pomladne temperature vabijo na svež zrak, vi pa vse preveč časa preživite v zadušljivem avtomobilu, ko se vozite po dnevnih opravkih? Bi se v službo raje odpravili s kolesom, pa je pot vseeno predolga in vas skrbi, da boste do službe prišli že povsem utrujeni in potni?

ELPEC eBikes vam za nakup v spletni trgovini podarja KODO za popust v višini 5% oz. do največ 200 €. Velja tudi za VSA E-KOLESA. KODA: SIOL2022

Če ste na vsaj eno vprašanje odgovorili pritrdilno, je pravi čas, da se odpravite v specializirani center e-koles ELPEC eBikes in se domov odpeljete s svojim novim električnim kolesom. V ELPEC eBikes imajo namreč rešitev za vse vaše zgornje dileme, pomagali pa vam bodo tudi pri izbiri tistega pravega e-kolesa za vas. Njihove specializirane centre najdete na treh lokacijah po Sloveniji: v ljubljanskem BTC, v Šempetru v Savinjski dolini ter v povsem novi trgovini v Mariboru na Teznem. E-kolesarski specialisti vam bodo prijazno svetovali, še prej pa si lahko preberete nekaj njihovih nasvetov.

Specializirani centri e-koles ELPEC eBikes

Kje se bomo vozili z e-kolesom?

Ob nakupu e-kolesa se moramo najprej vprašati, kje se bomo z e-kolesom vozili in za kakšne namene ga bomo uporabljali. Prva točka pri postopku izbire e-kolesa je torej namen uporabe, veliko pa je pri tem odvisno od terena, po katerem bomo kolesarili. Prevladujoč teren kolesarjenja narekuje TIP e-kolesa, ki je za nas primerno. Glede na obliko in komponente na e-kolesu poznamo več tipov e-koles. Spoznajmo tri osnovne tipe e-koles:

Za dinamične izlete v naravo izberemo trekking e-kolo

Treking e-kolesa so namenjena raziskovanju in uživanju v vožnji, z njimi se lahko odpravite na daljše kolesarske ture, dolge tudi sto kilometrov in več. Gre za najbolj priljubljen tip koles - pokončna drža in blago vzmetenje naredita premagovaje dolgih razdalj še udobnejše.

E-kolesi Malaguti Carezza in Malaguti Cortina sta popolna izbira za vse, ki iščejo vsestransko e-kolo, primerno za dinamične izlete. Na kolesu vas že čaka potrebna dodatna oprema, da bo vožnja še bolj prijetna in brezskrbna. Dodatna oprema vključuje integrirane luči, po višini nastavljivo krmilo, blatnike, zaščito verige in prtljažnik, na katerega lahko pritrdite torbo in tako s seboj vzamete vse potrebno. Pohvalita se lahko s trenutno najmočnejšim motorjem proizvajalca Bosch - Bosch Performance Line CX, ki proizvede kar 85 njutonmetrov navora in se umešča v sam vrh na trgu centralnih motorjev. Malaguti Carezza se ponaša s polintegrirano baterijo Bosch PowerPack 500Wh, Malaguti Cortina pa celo z baterijo s 625 Wh, s katero je mogoče po razgibanem terenu prevoziti tudi do 130 kilometrov.

Nemški inženiring in italijanski dizajn sta ključna elementa Malagutijeve nove kolekcije e-koles. Celotna kolekcija je opremljena z Boschevimi pogonskimi sklopi. FOTO: ELPEC eBikes

Za premagovanje meja izberemo gorsko e-kolo

Če vas asfaltirane podlage ne zanimajo preveč, vas pa mikajo čudoviti razgledi iz višav, ste pravi kandidat za gorsko e-kolo. Za premagovanje gorskih in drugih neurejenih poti boste potrebovali robustno gorsko e-kolo, ki obvlada vse terene.

Prednjevzmetena gorska električna kolesa so najbolj priljubljena kategorija koles na trgu. Zajemajo zelo širok spekter uporabe, ki sega od neurejenih razpotij, makadamskih poti do celo urejenih asfaltiranih cest. E-kolo Malaguti Brenta je opremljeno z najmočnejšim motorjem proizvajalca Bosch (Performance Line CX) in nadstandardno popolnoma integrirano baterijo Bosch (Powertube 625Wh), katere domet je do 130 kilometrov. Ponaša se z vrhunsko zasnovano geometrijo, ki jo dopolnjujejo velika 29-colska kolesa, kar vam omogoča hitro pospeševanje, dobro vzdrževanje hitrosti in predvsem udobno vožnjo z občutkom varnosti na kolesu.

cross-country, trail e-kolo ali enduro. Izbiro lahko preverite na njihovi spletni strani: www.elpec-ebikes.com. Poleg predjevzmentenih gorskih e-koles ELPEC eBikes ponuja širok izbor drugih tipov gorskih e-koles:ali

FOTO: ELPEC eBikes

Za raziskovanje mestnih ulic izberemo mestno e-kolo

Vam gre gneča na mestnih ulicah že pošteno na živce, še bolj pa vas ujezi iskanje parkirnega mesta? E-kolesa postajajo vse bolj priljubljeno prevozno sredstvo za pot v službo ali šolo, za mestne opravke ter tudi za vozne parke v podjetjih.

Za udobno vožnjo po mestu priporočamo model Malaguti Bolonina. Gre za mestno e-kolo odlične kakovosti z Boschevim motorjem Active Line 40Nm in Boschevo baterijo PowerPack 400Wh. Na voljo ima 12 prestav, gibljiv nosilec krmila in delno vzmetenje sedeža, kar pripomore k večjemu udobju med samo vožnjo. Kolo je že opremljeno s prtljažnikom, zaščitnimi strehicami in lučmi, tako da ste takoj pripravljeni na vožnjo po mestnih ulicah. Z Malaguti Bolonino bo vaša pot po mestnih ulicah hitrejša in zabavnejša.

FOTO: ELPEC eBikes

Kaj moramo vedeti o komponentah svojega e-kolesa?

Če želimo največ za svoj denar, moramo biti pozorni na vgrajen pogonski sklop, preverjeno znamko električnega motorja in baterije. Zavore na e-kolesu naredijo veliko razliko pri varnosti in zaupanju. Gonilni sklop je najšibkejši člen kolesa, preverjena izbira poskrbi za manj pogosto obiskovanje e-kolesarskega servisa. Dodatno smo lahko pozorni na pnevmatike in dodatno opremo.

ELPEC eBikes je specializiran ponudnik e-koles uveljavljenih evropskih proizvajalcev in e-kolesa iz njihove ponudbe imajo pogonske sklope vodilnih proizvajalcev, kot so Bosch, Yamaha in Shimano, ki poleg vrhunske kakovosti zagotavljajo tudi kakovostne in ažurne poprodajne aktivnosti. in e-kolesa iz njihove ponudbe imajo, ki poleg vrhunske kakovosti zagotavljajo tudi kakovostne in ažurne poprodajne aktivnosti.

FOTO: ELPEC eBikes

Zakaj BOSCH? BOSCH je največji in najbolj zanesljiv proizvajalec motorjev v Evropi, saj je kot pionir v industriji že leta 2011 začel proizvajati centralne motorje. BOSCH izdeluje izključno visokokakovostne centralne pogonske sklope, slovi pa tudi po vrhunskih poprodajnih aktivnostih: podpora kupcem, hitro reševanje reklamacijskih zahtevkov in preprosto naročanje rezervnih delov. ELPEC eBikes je pooblaščeni serviser pogonskih sklopov BOSCH.

Kako izberemo pravo velikost e-kolesa?

Tudi najboljše e-kolo vam ne bo dobro služilo in na njem se ne boste udobno počutili, če boste izbrali napačno velikost. V vseh centrih ELPEC eBikes lahko opravite testne vožnje e-koles, pri pravi odločitvi pa vam bo pomagal tudi tehnično podkovan svetovalec, s katerim boste poiskali popolno velikost svojega novega e-kolesa. Poleg tega vam pri ELPEC eBikes ponujajo e-kolesa tudi za dnevni, vikend ali tedenski najem, ceno dnevnega najema pa vam odbijejo od zneska nakupa.

FOTO: ELPEC eBikes

Namig: za navdih pri izletih spremljajte ELPEC-ova družbena omrežja, kjer bodo spomladi delili podvige svojih e-kolesarjev. Dobrih idej ne bo manjkalo.

