Sežančani podaljšali z Ristićem in Babićem

Nogometni klub Tabor Sežana je podaljšal pogodbi z Markom Ristićem in Mariom Babićem, so sporočili na uradni spletni strani kluba. Oba bosta v taboru novinca v prvi ligi Telekom Slovenije ostala predvidoma do konca naslednje sezone.