Pomurke dobile tekmice za ligo prvakinj

Slovenske nogometne prvakinje, igralke Telemacha GMT Beltincev, so dobile tekmice v kvalifikacijah za ligo prvakinj. Na turnirju, ga bodo gostile prvak Slovenke, bodo v skupini 3 med 7. in 13. avgustom igrali še škotski Hibernian, valižanski Cardiff Met in gruzijski Nike.

Tekmovanje bo začelo rekordnih 62 klubov iz 50 nacionalnih zvez, 40 jih bo vpletenih v kvalifikacije. V teh bo skupno 10 turnirjev, napredovali pa bodo le zmagovalci skupin.

Ti se bodo pridružili 22 ekipam, ki jim ni treba v kvalifikacije, to so branilec naslova Lyon, Wolfsburg, Paris Saint-Germain, Barcelona, Bayern München, Slavia Praga, Manchester City, Broendby, Fortuna Hjoerring, Zürich, Glasgow City, Atletico Madrid, Sparta Praga, Fiorentina, St. Pölten, Arsenal, Pitea, Göteborg, Juventus, Rjazan-VDV, Lugano in Čertanovo.

Šestnajstina finala bo 11. in 12. ter 25. in 26. septembra, osmina finala 16. in 17. ter 30. in 31. oktobra, četrtfinale 24. in 25. marca ter 1. in 2. aprila 2020, polfinale 25. in 26. aprila ter 2. in 3. maja, finale pa bo na Dunaju 24. maja 2020.