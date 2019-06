Najboljši strelec druge lige najverjetneje v Belgijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljši strelec in igralec drugoligaške sezone 2018/19 Anel Hajrić je pred prestopom v Belgijo.

Foto: Vid Ponikvar

Anel Hajrić, ki je v minuli drugoligaški sezoni v majici Radomelj zabil kar 35 golov in bil seveda najboljši strelec tekmovanja, je na preizkušnji pri belgijskem drugoligašu Lokerenu. Na pripravljalni tekmi je navdušil in zabil dva gola. V ponedeljek bo s klubom, ki je izpadel iz najboljše belgijske lige in se želi ekspresno vrniti v njo, podpisal pogodbo.