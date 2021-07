Aluminij in Čermak končala sodelovanje, Koper z novincema

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski nogometni prvoligaš Aluminij iz Kidričevega je sporazumno prekinil pogodbo z Marcelom Čermakom, so sporočili iz kluba. Dvaindvajsetletni vezist je v Kidričevo prišel februarja 2019 in vpisal 65 nastopov.

"Nogometni klub Aluminij je zame postal klub, ki mi je dal prvo priložnost igrati prvo ligo. V Kidričevem sem napredoval kot igralec in kot oseba, tukaj pa sem pridobil tudi ogromno izkušenj in prijateljev. Zahvaljujem se klubu, soigralcem, navijačem ter celotnemu vodstvu kluba, za vse, kar so naredili zame. V veliko čast mi je bilo biti 'šumar'," je povedal Čermak.

Novinca v Kopru

Aluminij bo v soboto v domači ligi gostoval pri Bravu. V uvodu nove sezone je igral 0:0 s Koprom, ki je na spletni strani objavil prihod novih igralcev. Na enoletno posojo z možnostjo odkupa se iz Nafte v Koper seli Stjepan Oštrek. Štiriindvajsetletni hrvaški napadalni vezist je v prejšnji sezoni za Nafto zbral 23 nastopov in dosegel 11 zadetkov.

Koprsko obrambo je okrepil tudi srednji branilec Ivan Novoselec. Šestindvajsetletni Hrvat je v prejšnji sezoni nastopal za Varaždin, s Koprčani pa je sklenil enoletno posojo z možnostjo odkupa.

