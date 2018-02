Znani maskoti OI 2020 v Tokiu

Prireditelji letnih olimpijskih iger v Tokiu 2020, ki bodo na sporedu med 24. julijem in 9. avgustom, so izbrali maskoti za igre. Gre za futuristični podobi, ki spominjata na stripe manga, z velikimi poudarjenimi očmi. Izbrali so ju japonski šolarji.

Maskoti so izbirali na 16 tisoč šolah z 200 tisoč razredi, na koncu pa je imel vsak razred, ki je izbiral med tremi pari maskot, po en glas. Beli maskoti, ki imata moder oziroma rožnat karovzorec, sta prejeli kar 109.041 glasov, so danes sporočili organizatorji. Ti so dodali, da maskoti poosebljata tako japonsko tradicijo kot inovativnost. Julija oziroma najkasneje avgusta bosta maskoti dobili še imeni.

We’re pleased to introduce the #Tokyo2020 Games Mascots! The Olympic Mascot is inspired by a fusion of tradition with modern innovation, the Paralympic Mascot by nature and the supernatural powers that make Japan distinct. They’d like to say hello! https://t.co/0FYIsGPzjF pic.twitter.com/hn7qhe0AXM — Tokyo 2020 (@Tokyo2020) February 28, 2018

Prireditelji so za izbor maskot načrtno izbrali šolarje, saj so želeli na ta način vnaprej spodbuditi zanimanje za igre pri mladih, obenem pa so na ta način zagotovili transparentnost izbora. Maskota v modri različici je namenjena olimpijskim igram, rožnata pa paraolimpijskim.

Zmagovalni maskoti je oblikoval 43-letni Japonec Ryo Taniguchi. Prinesli naj bi velik dobiček, saj so deželo Vzhajajočega sonca v preteklosti z velikim uspehom preplavili že Hello Kitty, Pokemoni in druge plišaste in plastične podobe.