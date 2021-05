Na Triglavu posebna bakla

Alpinistom v tem tednu vreme v Julijcih sicer ni bil najbolj prizanesljivo, a je šesterica gorskih reševalcev iz društev GRS iz Zgornjesavske doline vseeno brez težav z derezami in smučmi osvojila Triglav in tako na dolgo pot po Sloveniji simbolno pospremila Slovensko baklo, znanilko prihajajočih olimpijskih iger v Tokiu.

Od jutri, ko bo v Posočju uradni začetek poti bakle do slavnostne otvoritve olimpijskih iger 23. julija, bo plamenica, ki simbolizira tako Triglav kot jekleno voljo naših vrhunskih športnikov, v 81 dneh obiskala vseh 212 slovenskih občin.

Foto: OKS Aljažev stolp, eden najprepoznavnejših simbolov slovenstva, ki je še povsem pod snegom, se je bakli "pokazal" le z zastavico z letnico 1895. Takrat ga je Jakob Aljaž s kolegi postavil na vrh 2864 metrov visokega Triglava, le leto dni kasneje pa so bile v Atenah prve olimpijske igre moderne dobe. V 125-letni zgodovini olimpizma in Aljaževega stolpa se je slovenska bakla ob pogumnem vzponu gorenjskih gorskih reševalcev tako prvič pojavila na našem očaku. Ekipo na vrhu so sestavljali nekdanji smučarski skakalec in olimpijec Rajko Lotrič, udeleženec zimskih OI v Calgaryju 1988, ter Franci Teraž, Sebastjan Šila, Florjan Erlah, Tomaž Jelenko in snemalec Peter Vrčkovnik, v dolini pa je za logistiko skrbel predsednik GRS Mojstrana Jože Martelak. Če smo natančni, se je slovenska bakla povzpela kar 2866 metrov visoko, saj je bilo na vrhu še dobra dva metra snega.

Foto: OKS

Gorenjski gorski reševalci so jo po spustu v dolino Vrat predali naši olimpijki Alenki Dovžan, domačinki iz Mojstrane, najbolj olimpijskega kraja v Sloveniji. Dovžanova, bronasta z olimpijskih iger v Lillehammerju 1994 v alpski kombinaciji, je baklo v spremstvu policije in alpinistov ponesla od Planinskega muzeja do Trga olmpijcev v Mojstrani, kjer sta jo pozdravila tudi podžupan Kranjske Gore Bogdan Janša in prvi podpredsednik OKS-ZŠZ mag. Janez Sodržnik. Bakla se je nato odpravila proti Primorski, kjer bo jutri, 3. maja, v Bovcu uradni začetek poti po Sloveniji.

Foto: OKS