Živa Dvoršak v Tokiu izenačila svoj najboljši olimpijski dosežek iz Londona

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska strelka Živa Dvoršak je na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu osvojila 11. mesto v disciplini zračna puška na 10 metrov. Tridesetletna Ljubljančanka je zadela 627,2 kroga, do nastopa v velikem finalu osmih najboljših strelk pa ji je zmanjkalo 1,3 kroga.

V današnjih kvalifikacijah je bila najboljša Norvežanka Jeanette Hegg Duestad s 632,9 kroga, poleg nje so se finale prebile še Korejki Heemoon Park in Eunji Kwon, Američanka Mary Carolynn Tucker, Francozinja Oceanne Müller, Kitajka Qian Yang, Rusinja Anastazija Galašina in Švicarka Nina Christen. Finalna tekma se je začela ob 3.45.

Dvoršakova je na svojih premiernih olimpijskih igrah v Londonu 2012 v disciplini zračna puška prav tako zasedla 11. mesto, štiri leta kasneje pa je tekmo v Rio de Janeiru končala na 17. mestu.

Varovanka trenerke Polone Sladič bo čez teden dni nastopila še na tekmi v disciplini malokalibrska puška trojni položaj na 50 metrov. V kraljevski strelski disciplini je letos slavila na tekmi za svetovni pokal v New Delhiju. Na olimpijskih preizkušnjah v Rio de Janeiru je v strelskem maratonu zasedla 30., v Londonu pa 36. mesto.

Dvoršakova je olimpijsko tekmo z zračno puško v deželi vzhajajočega sonca odprla z 9,7 kroga, nato pa se je zbrala in serijo desetih strelov končala s 104,1 kroga.

V drugi seriji je precej nihala, zaključila jo je s 103,7 kroga, v tretji seriji pa ponovila dosežek iz prve (104,1), kar ji je po prvi polovici tekme prineslo uvrstitev okoli tridesetega mesta.

Ljubljančanka je veliko bolje opravila z drugo polovico tekme. Po sijajni četrti seriji, ko je zadela 105,4 kroga, kar je bila tudi njena najboljša serija na olimpijskem strelišču v japonski prestolnici, se je prebila v "top 20".

Visoko raven streljanja je zadržala tudi v zadnjih dveh serijah, ko je zadela 104,6 in 105,3, kar ji je v konkurenci 50 strelk prineslo uvrstitev v prvo tretjino nastopajočih, ob tem pa je s končnim enajstim mestom tudi izenačila svojo najboljšo olimpijsko uvrstitev s svojih premiernih iger pred devetimi leti v Londonu.

Želela si je preboja v finale

"Na koncu nisem najbolj zadovoljna, saj sem si v prvi vrsti želela finale. V prvi polovici sem imela več težav oziroma manj športne sreče, ker mi ni 'zagrabilo' teh visokih močnih centrov. V drugi polovici je šlo kot je treba in zadovoljna sem, da nisem na sredini obupala. Kljub temu ostaja grenak priokus zaradi zamujene priložnosti," je po tekmi povedala ta čas najboljša slovenska strelka.

Kot pravi, je bil finale z nekaj boljšo prvo polovico povsem dosegljiv. "Hitro bi našla ta krog in pol, če bi se mi na začetku odprlo," kot razlog pa je navedla tremo zaradi pomembnosti nastopa: "Ni bila posebej visoka, a prav takrat rabiš malo sreče, nekaj močnih centrov, da se lahko sprostiš. Prišli so prepozno, pred tem sem se lovila, vesela pa sem, da nisem začela streljati na silo."

Na koncu 11. mesto na olimpijskih igrah nedvomno ni slaba uvrstitev, a 30-letna pripadnica slovenske policije se s tem še ni sprijaznila: "To bom jutri verjetno res gledala drugače. Danes je zame zadeva črno-bela. V tem trenutku vem, da se nisem uvrstila v finale, jutri bom uvrstitev morda videla drugače. Danes sem zadovoljna le z drugo polovico tekme."