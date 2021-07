Presenečenje v Tokiu: Đoković ostal brez posamičnega odličja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je na olimpijskih igrah v Tokiu ostal brez posamičnega olimpijskega odličja. Potem ko je v petkovem polfinalu moral po treh nizih z 1:2 priznati premoč Nemcu Alexandru Zverevu, je danes izgubil še dvoboj za tretje mesto. V obračunu za bron je bil s 6:4, 6:7 (6) in 6:3 boljši Španec Pablo Carreno-Busta.

Dvoboj je trajal dve uri in 49 minut. Španec je dobil prvi niz, v podaljšani igri drugega niza imel že priložnost za zmago, a se je 34-letni Đoković ubranil in dobil podaljšano igro z 8:6.

V tretjem nizu je Carreno-Busta povedel s 3:0 in prednost obdržal vse do končne zmage s 6:3, ko je izkoristil skupno šesto zaključno žogico za zmago in osvojitev bronastega olimpijskega odličja.

Pablo Carreno-Busta je osvojil bronasto odličje. Foto: Guliverimage

Đoković, ki je letos dobil tako odprto prvenstvo Avstralije, Francije in Wimbledon, ostaja pri enem olimpijskem odličju, leta 2008 je bil v Pekingu med posamezniki bronast. Četrti je bil tudi leta 2012 v Londonu, ko ga je v boju za bron premagal Argentinec Juan Martin del Potro.

Danes Srba čaka še en obračun za bron, in sicer se bo v paru z Nino Stojanović boril za bron v konkurenci mešanih parov. Nasproti jima bosta stala Avstralca Ashleigh Barty, prva igralka sveta, in John Peers.

V nedeljskem velikem finalu med posamezniki se bo Zverev meril z Rusom Karenom Hačanovom.

