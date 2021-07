Od katedrale do gaja

Z nadvse prisrčnimi sprejemi je slovenska bakla, plod znanja in izdelave Skupine SIJ, Slovenske industrije jekla, danes zaključila gostovanje v Zgornji Savinjski dolini, razveselila je še mlado in staro v občinah Gornji Grad, Nazarje, Rečica ob Savinji in Mozirje.

Foto: Jan Gregorc/OKS

Gornji Grad je bila že 182. obiskana občina, a se je bakli prvič pripetilo, da je na zbor nosilcev zamudila! Po opravičilu bakline karavane je zbrane nagovorila podžupanja Cvetka Mavrič, zatem pa so se tekači podali v lov na nekaj baklinih kilometrov okoli Attemsovega trga v bližini Gornjegrajske katedrale, pravzaprav cerkve sv. Mohorja in Fortunata, znamenite cerkve z največjo prostornino v Sloveniji in prav tako najvišjo kupolo pri nas. Tekli so otroci, nadobudni športniki in odrasli iz Bočne, Dola, Otoka, Krope, Nove Štifte in Gornjega Grada. Vsi, bodisi gasilci bodisi glasbeniki, so tako ali drugače povezani s športom. Med zadnjimi je baklo ponesel župnik Ivan Šumljak, ki že vrsto let uspešno vodi imeniten spomenik kulturne dediščine, med njegovim tekom so se celo oglasili zvonovi iz katedrale. Ob koncu je zbrane nagovoril Franček Gorazd Tiršek, eden naših najbolj uspešnih paralimpijcev, ki se že od mladosti ukvarja s strelstvom, tako iz Londona 2012 kot iz Ria 2016 pa je v Slovenijo in svoj Gornji Grad prinesel srebrni paralimpijski kolajni. Tudi v Tokiu bo priljubljeni Nani iztisnil iz sebe vso moč in natančnost in morda v Gornji Grad že avgusta prinesel novo kolajno.

Foto: Jan Gregorc/OKS

Nazarje so baklo sprejele pri športnem igrišču, kjer je za organizacijo poskrbel kar župan Matej Pečovnik, ki je tudi pozdravil dva ducata tekačev. V 150-metrski krog okoli igrišča so se podali »mladi in legendarni naši«, kot jih je poimenoval župan Pečovnik, torej so tekli Nazarjani v starosti od 7 do 77 let. Med nosilci je bil tudi 25-letni plavalec Urban, udeleženec specialne olimpijade pred dvema letoma v Združenih arabskih emiratih, en krog pa je odtekla tudi naša najmlajša olimpijka, nekdanja vrhunska plavalka Nastja Govejšek.

Gostovanje na Rečici ob Savinji, kjer je bakla uzrla tudi enega redkih še ohranjenih srednjeveških sramotilnih stebrov v Sloveniji, je potekalo na nogometnem igrišču. Zbrane je pozdravila in z otroki tudi tekla županja Ana Rebernik, predstavili so se tudi mladi harmonikarji, učenci Primoža Zvera, uvodni krog pa je pripadel pionirskim državnim prvakinjam v gasilsko-športnih disciplinah. Vsi sodelujoči so tekli tudi skozi vodni lok, s katerim so rečiški gasilci ohladili tekače, zadnji krog pa je pripadel izžrebancu nagradne igre SKB banke, glavnega sponzorja OKS-ZŠZ.

Foto: Jan Gregorc/OKS

Tudi v zadnji četrtkovi občini je bilo nadvse slikovito, saj je bakla pot začela v Mozirskem gaju. Od znamenitega gaja je tekače pot vodila skozi Mozirje do športne dvorane, kamor je baklo prinesel župan Ivan Suhoveršnik. Z jekleno-leseno plamenico in zastavami OKS so ponosno tekli predstavniki športnega društva, odbojkarskega in nogometnega kluba Mozirje, pa maratonci Savinje, plavalci velenjskega kluba, skavti Stega, člani ŠD Gneč in ŠD Team ter malčki iz vrtca, osnovnošolci, prostovoljni gasilci, predstavniki Slovenske vojske in Občine Mozirje. V množici tekačev, otrok, staršev in drugih navzočih so bili tudi trije olimpijci, nekdanja plavalka Nastja Govejšek, atlet Urban Acman in Maja Mihalinec Zidar, naša odlična tekačica, ki je spregovorila o pričakovanjih pred bližnjim nastopom v Tokiu, kamor bo po čimboljšo drugo olimpijsko uvrstitev odpotovala prihodnjo sredo.

Jutri, ko bo bakla vstopila v svoj zadnji delovni teden popotovanja po Sloveniji, bo še zadnjič na Štajerskem in sicer v občinah Šmartno ob Paki, Šoštanj in Velenje.

