Koronavirus prekrižal olimpijske načrte mladi Američanki

Gauffova, ki je na zadnjem grand slamu v Wimbledonu nastopila v osmini finala, je izrazila obžalovanje, da ne bo mogla nastopiti na OI.

"Sem zelo razočarana, ker moram deliti novico, da sem bila pozitivna na novi koronavirus. Zaradi tega ne bom mogla igrati na olimpijskih igrah v Tokiu. Zastopati ZDA na OI so bile moje sanje in le upam lahko, da bom v prihodnosti znova dobila priložnost in jih uresničila," je zapisala Gauffova.

Mnoge odpovedi

Četrtfinalistka OP Francije, med osem se je na grand slamih uvrstila prvič, je eno od številnih imen tenisa, ki bodo zaradi različnih razlogov izpustila Tokio 2020.

Med njimi so v moški konkurenci med drugimi Švicar Roger Federer, Španec Rafael Nadal, Avstrijec Dominic Thiem, pri ženskah pa od največjih na OI ne bo Američanke Serene Williams, Nemke Angelique Kerber, Kanadčanke Biance Andreescu in Belorusinje Viktorije Azarenka. Slovenskih predstavnikov v Tokiu prav tako ne bo.

Nastop na igrah sta sicer potrdila številka ena moškega in ženskega tenisa, Srb Novak Đoković in Avstralka Ashleigh Barty.