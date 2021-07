De Minaur brez OI zaradi pozitivnega testa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko so v zadnjih dneh in tednih številni teniški zvezdniki odpovedali nastop na olimpijskem turnirju v Tokiu, se je zdaj na seznam tistih, ki ne bodo sodelovali, vpisal še Avstralec Alex de Minaur. A razlog njegove odpovedi ni strah pred koronskimi razmerami, ampak okužba z novim koronavirusom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot so sporočili iz avstralske olimpijske ekipe, se je njihov najboljši teniški igralec moral odpovedati olimpijskemu nastopu, ker je test po prihodu iz Španije, kjer živi, pokazal, da se je okužil z novim koronavirusom.

"Zelo smo razočarani, ker Alexa ne bo v ekipi, on sam pa je povsem šokiran. Zanj bi bil ta nastop uresničitev otroških sanj," je dejal vodja avstralske olimpijske delegacije Ian Chesterman.

De Minaur bi moral na igrah nastopiti tako med posamezniki kot v konkurenci dvojic, zato je zdaj negotova tudi usoda nastopa njegovega partnerja med dvojicami Johna Peersa.

Iz avstralske ekipe so še sporočili, da nihče drug ni okužen, saj je De Minaur odšel v samoizolacijo, takoj ko je zvedel za rezultate testa. Brez številke 17 svetovnega tenisa imajo Avstralci zdaj v teniški ekipi po pet igralk in igralcev, glavni adutinji bosta prva igralka sveta Ashley Barty in Samantha Stosur, ki bo nastopila že na petih igrah.