Kanal v pričakovanju bitke zadnjih finalistov: Proti njim moraš igrati popolno

Štiri slovenske ekipe v tekmovanju za Pokal Slovenije za sezono 2025/26 bodo danes v Kanalu in Murski Soboti odigrale polfinalna obračuna. V boju za veliki finale v Celju bomo spremljali Alpacem Kanal in ACH Volley Ljubljana ter Panvito Pomgrad in Krko.

V goste k slovenskemu podprvaku Alpacem Kanalu prihaja aktualni državni prvak in pokalni zmagovalec ACH Volley Ljubljana, ki velja za favorita, a so Primorci v tej sezoni že večkrat dokazali, da lahko igrajo na zelo visoki ravni.

"Na tekmi moramo misliti predvsem nase, se skušati osredotočati nase in delati stvari, ki smo si jih zadali ter igrati igro, ki jo treniramo in prakticiramo. V tej sezoni se je že velikokrat pokazalo, da smo lahko sami sebi največji sovražnik in velika neznanka. Kadar naredimo korak ali dva naprej, sem že velik optimist, a temu takoj sledijo trije ali štirje koraki nazaj. Za ACH Volley vemo, kako kakovostno ekipo ima in kakšna je kakovost posameznikov. Proti njim moraš igrati popolno, v svojem sistemu. Iskati moraš priložnosti in jih izkoristiti, ko se ponudijo, saj bo ACH Volley na to tekmo prišel s povsem drugačno miselnostjo, kot prihaja na tekme državnega prvenstva," je pred večerno tekmo dejal trener Kanalcev Gregor Jerončič.

V ljubljanskem taboru od vloge favoritov ne bežijo, se pa trener Igor Kolaković zaveda, da je vsako gostovanje v Kanalu težko: "Zagotovo nas čaka izjemno motiviran nasprotnik, ki bo naredil vse, da pred bučno domačo publiko pripravi presenečenje. Mi se zavedamo, da gre za neugodno gostovanje, na katerem nobeni od ekip ni lahko. Časa za trening po ligi prvakov v četrtek in sobotni tekmi na državnem prvenstvu ni bilo veliko, vendar verjamem, da bomo pokazali svojo kakovost in se uvrstili v finale Pokala Slovenije."

V Murski Soboti se bosta pomerila Panvita Pomgrad in Krka. Foto: Simon Vesel/MOK Krka

Za drugo mesto v velikem finalu se bosta v Murski Soboti udarila Panvita Pomgrad in Krka, ki sta se na državnem prvenstvu merili dvakrat, vsaka je iztržila po eno zmago.

"Igrali bomo po svojih zmožnostih in skušali narediti največ, kar se bo dalo. S tem se ne obremenjujemo preveč. Ekipi sta skoraj enakovredni, na kar kažejo pretekli rezultati, največja prednost Krke pa je daljša klop in več igralcev, ki jih trener Mišin lahko rotira med seboj. Pričakujem zanimivo tekmo in upam, da nas pride podpret čim več gledalcev, da dobimo še dodatno spodbudo," pravi strateg Prekmurcev Dejan Fujs.

Tomislav Mišin, ki sedi na klopi Krke, pred srečanjem v Murski Soboti poudarja, da bo tekma za njegove varovance težka: "Naše priprave so bile nekoliko okrnjene, saj sem v zadnjem tednu na srednjeevropskem prvenstvu vodil hrvaško reprezentanco do 18 let. Poleg tega nas čaka tudi zelo težko gostovanje, a prepričan sem, da nam lahko uspe. Analizirali smo njihovo igro na tekmi z Mariborom, na kateri so servirali zares dobro, pa tudi naši medsebojni tekmi ter nekoliko prilagodili naš sistem igre. Tako Panvita kot mi pričakujemo uvrstitev v finale, pokalne tekme pa so vedno drugačne od prvenstvenih. Naša ekipa je zares motivirana, v njej imamo igralce, ki še niso osvojili medalje v domačih tekmovanjih. Upam, da je pred nami korektna tekma, in upam, da bo vstopnica za finale na koncu naša. Za Krko bi bil to zares velik uspeh."