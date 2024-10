ACH Volley zanesljivo odprl srednjeevropsko ligo, do druge zmage tudi Mariborčani

S turnirjema v Ljubljani in Zagrebu se je začela srednjeevropska liga, v kateri smo v lanski sezoni spremljali slovenski finale med Kamničani in Mariborčani. Lovorike so se veselili člani Calcit Volleyja, ki letos ne sodelujejo. So pa del tekmovanja znova rekorderji, odbojkarji ACH Volley, ki so gostili enega od turnirjev. Za začetek so s 3:0 premagali Zadrugo Dob, zatem pa z enakim izidom v četrtek še Murso Osijek. Mariborčani so srednjeevropsko ligo odprli v sredo na turnirju v Zagrebu, s 3:2 so premagali Spartak Myjavo, v četrtek pa so s 3:1 premagali še HAOK Mladost Zagreb.

Ljubljančani, ki v domačem tekmovanju še niso oddali niza, so bilii gostitelji enega od prvih dveh turnirjev. Najprej so se pomerili s SK Zadruga AICH/DOB in zmagali s 3:0, v četrtek pa so z istim rezultatom opravili še z MOK Mursa Osijek.

Začetek prvega dvoboja je dvorani Tivoli je bil izenačen, Golzadeh je z dvema asoma priigral vodstvo oranžnih zmajev (7:6), v nadaljevanju pa mu je sledil še Pokeršnik, ki je prav tako dosegel dva asa in poskrbel za prvo prekinitev na zahtevo trenerja gostov. Po vrnitvi na igrišče so aktualni slovenski prvaki zaigrali še bolj prodorno. Iz točke v točko so višali prednost ter blesteli na začetnem udarcu. Gostje niso uspeli slediti ritmu razigranih odbojkarjev iz prestolnice, ki so si še pred končnico priigrali neulovljivo prednost. Niz je z novim silovitim napadom zaključil Golzadeh, ki je v uvodnem setu dosegel kar devet točk, od tega štiri neposredno preko začetnega udarca (25:17).

Ljubljanski odbojkarji so na krilih prepričljive zmage v uvodnem nizu nadaljevali tudi v drugem. Z močnimi servisi so uspeli oddaljiti nasprotnika od mreže in z dobro igro v blok-obrambi prišli do zaključkov v napadalnih akcijah. Hitro so prešli v vodstvo, dobro je deloval sprejem, kar je omogočalo debitantu v oranžnem dresu, legendarnemu finskemu podajalcu Mikku Esku raznovrstno in učinkovito igro. Niz se je zaključil na 21. točki.

Še najbolj izenačeno dogajanje smo spremljali v tretjem nizu, Ljubljančani so popustili na servisu, kar so s pridom izkoriščali odbojkarji SK Zadruge AICH/DOB in držali korak s slovenskim predstavnikom vse do končnice. Potem je v ospredje stopil danes odlični Amir Golzadeh, ki je s sedmim asom odločil zmagovalca uvodne tekme 1. turnirja Srednjeevropske lige v Ljubljani (25:22).

"Z uvodnima nizoma sem kar zadovoljen, servis je deloval dobro, kar nam je omogočilo enostavnejšo igro v blok-obrambi. Nasprotnik je bil vztrajen in se kljub zaostanku ni predajal, mi pa smo popustili na začetnem udarcu in si privoščili nekaj nepotrebnih napak. Zabeležili smo novo zmago, kar je najpomembneje, je pa prostora za napredek še kar nekaj," je po tekmi povedal trener ACH Volleyja Matjaž Hafner.

Drugi slovenski predstavnik OK i-vent Maribor je sezono odprl v Zagrebu, v sredo je s 3:2 v nizih premagal slovaški TJ Spartak Myjava, v četrtek pa je s 3:1 v nizih ugnal še gostitelja turnirja, HAOK Mladostjo Zagreb.

Srednjeevropska liga (Ljubljana in Zagreb) Torek, 29. oktober

ACH Volley : SK Zadruga AICH/DOB 3:0 (17, 21, 22)

HAOK Mladost Zagreb : TJ Spartak Myjava 3:0 (13, 23, 24) Sreda, 30. oktober

SK Zadruga AICH/DOB : MOK Mursa Osijek 3:1 (-22, 15, 23, 11)

TJ Spartak Myjava : OK i-vent Maribor 2:3 (23, 22, -17, -20, -15) Četrtek, 31. oktober

ACH Volley : MOK Mursa Osijek 3:0 (17, 19, 22)

HAOK Mladost Zagreb : OK i-vent Maribor 1:3 (-26, 21, -22, -18) Lestvica:

1. ACH Volley 2 tekmi – 6 točk

2. i-Vent Maribor 2 – 5

3. Mladost Zagreb 2 – 3

4. Zadruga Dob 2 – 3

5. Spartak Myjava 2 – 1

6. Mursa Osijek 2 – 0