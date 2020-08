Zlatan Ibrahimović je podrl skoraj 70 let star rekord

S tem je podrl skoraj 70 let star rekord. Ko je Silvio Piola v sezoni 1951/52 dosegel deset golov, je bil star 38 let in 127 dni, Ibrahimović pa je imel ob dosežku 38 let in 302 dneva.

Ibrahimoviću je dosežek uspel v zadnji tekmi sezone, ki jo je Milan končal na šestem mestu.

Ko je Ibra v preteklem krogu konec julija dvakrat zadel proti Sampdorii, je presegel mejo 50 golov v dresu Milana ter postal prvi nogometaš, ki je za oba milanska velikana, Milan in Inter, dosegel več kot 50 zadetkov, poroča spletni portal goal.com.