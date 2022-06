Zavrnil poziv Liverpoola in poškodovan igral za Egipt

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zvezdnik Liverpoola in egipčanske reprezentance Mohamed Salah je igral na nedeljski kvalifikacijski tekmi za afriški pokal narodov, pa čeprav je njegov klub Liveprool zahteval, naj gre zaradi poškodbe dimelj na rentgen.

Egipt je na kvalifikacijski tekmi za afriški pokal narodov premagal Gvinejo z 1:0. Novica, ki v Evropi ne bi bila deležna veliko pozornosti, če ne bi selektor egipčanske reprezentance Ehab Galal po tekmi razkril, kaj se je dogajalo v zakulisju. Njihov prvi zvezdnik Mohamed Salah je igral kljub poškodbi dimelj.

Že ob koncu premierligaške sezone Salah v dresu Liverpoola, za katerega je v minuli sezoni zabil 23 golov v premier ligi in osem v ligi prvakov, ni bil stoodstoten. Pred tekmo z Gvinejo so Egipčani dobili poziv zdravniške službe Liverpoola, naj gre Salah na rentgen. A ga je nogometaš osebno zavrnil, stisnil zobe in pomagal svoji reprezentanci. Odigral je celotnih 90 minut.

Egipčane junija čakata še dve tekmi.

Dogodek je še nekoliko podžgal govorice, da Salah ne bo več igral za Liverpool. Sam je pred dnevi sicer dejal, da ostaja v mestu Beatlov. "Ne želim govoriti o pogodbi. Imamo še čas. Ostal bom za naslednjo sezono. Zagotovo. To je jasno, Za naprej pa bomo videli," je govoril pred finalom lige prvakov.

Liverpool poletne priprave na novo sezono začenja čez štiri tedne.