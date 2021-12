Zadetek s plesnim vložkom, ki odmeva po vsem svetu #video

Nogometaši mlade japonske zasedbe Takagawa Gakuen so čez noč zasloveli. Posnetek domiselne akcije, v kateri so se prijeli za roke in zaplesali v krogu v kazenskem prostoru, nato pa dosegli zadetek proti moštvu Star Ridge, je postal svetovna spletna atrakcija. V enem dnevu je zbral že več kot pet milijonov ogledov.

V nogometu obstaja zelo pisana paleta načinov, kako zatresti mrežo tekmeca, zadetki se dosegajo tako in drugače, le redki pa so v zadnjem obdobju naleteli na takšno zanimanje kot prizori s sredine tekme srednješolskega prvenstva na Japonskem. Na njej so igralci Takagawa Gakuen, moštva, ki prihaja iz prefekture Jamaguči, pred zadetkom poskrbeli za nepozaben vložek, ki še kako odmeva. Igralci so z njim zmedli tekmeca in poskrbeli za spletno uspešnico. Kaj so naredili?

Tik preden jim je soigralec z desne strani poslal predložek, so se igrivo prijeli za roke in urno zaplesali v krogu. Ko je njihov soigralec izvedel prosti strel in poslal predložek pred vrata, so se hitro razkropili in napotili proti vratom tekmeca. To je bilo popolno presenečenje za tekmece, zlasti za branilce, ki so naleteli na težave pri pokrivanju igralcev. To je pogumno izkoristil eden od nogometašev Takagawe in le nekaj trenutkov po plesnem vložku z natančnim strelom z glavo zatresel mrežo. Nenavaden zadetek je zaokrožil po svetu, zgolj v enem dnevu si je prvi posnetek na Twitterju ogledalo več kot pet milijonov ljudi. In rezultat? Moštvo Takagawa Gakuen se je prebilo v 2. krog tekmovanja, saj je na koncu zmagalo s 4:2.