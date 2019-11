Vzdušje, ki ga v Domžalah nismo navajeni #video

Poseben nogometni spektakel je sinoči potekal v Domžalah, kjer je na povratni tekmi mladinske Lige prvakov gostoval aktualni evropski klubski prvak Porto. Na polnih tribunah, ki so v Domžalah redko tako polne tudi ko igrajo starejši zvezdniki, se je zbralo več kot 2500 gledalcev, tekmo si je ogledal tudi nekdanji član Porta Zlatko Zahović. Pa ne samo on. Na tribunah smo ujeli še nekdanjega trenerja rumenih Slavišo Stojanovića in Bojana Prašnikarja. Prva tekma s Portugalci se je končala z 2:2, v drugo so bili z 0:3 boljši mladi virtuozi Porta in preprečili veliki slovenski čudež.