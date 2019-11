V Domžalah diši po evropskem podvigu

Redki so dvoboji, ki Športni park Domžale napolnijo do zadnjega kotička. Današnji spada v omenjeno skupino, saj ljubitelji nogometa in privrženci rumene družine nikakor ne želijo zamuditi prvovrstnega spektakla, odmevne tekme med mladinskima vrstama Domžal in Porta. Slovenski prvaki bodo ob 17. uri lovili zgodovinski uspeh, saj jim za napredovanje zadošča že 0:0. Dvoboj v Portu se je končal z 2:2.