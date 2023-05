Viniciusu izbrisali rdeči karton, priprli sedem ljudi, Valencii naložili kazen

Sodnik Ricardo de Burgos Bengoetxea je v sodniškem dodatku izključil Brazilca, ker je udaril tekmeca po pretepu z igralci Valencie. Sodniki v sobi za Var pa so videli, da je pravzaprav domači nogometaš prvi udaril Viniciusa, ta pa mu je vrnil.

Viniciusa so navijači pred tem žalili na rasni osnovi, kar je pripeljalo do desetminutne prekinitve tekme, pri čemer je Realov nogometaš kazal na ljudi, ki so ga žalili.

Španska policija je v torek priprla sedem ljudi v povezavi s temi rasističnimi izpadi. RFEF pa je objavil, da je klub dobil 45.000 evrov kazni ter zaprtje južne tribune na stadionu Mestalla za pet tekem.

Pri Valencii menijo, da je kazen "neproporcionalna" in "nepravična". Menijo, da škoduje navijačem, ki niso bili vključeni v "sramoten incident". Dodali so, da se bodo pritožili na kazen delnega zaprtja stadiona.

Foto: Guliverimage