V Nemčiji zbirajo sredstva za 19-letnega vratarja po amputaciji noge

Mladi nemški vratar Berkin Arslanogullari je sanjal o uspešni karieri profesionalnega nogometaša. Njegovo kariero je pri komaj 19 letih prekinila bolezen, saj je vratar prvoligaškega kluba Union Berlin zbolel za rakom. V klubu so mu s pomočjo navijačev priskočili na pomoč in zanj za zdravljenje v nekaj urah zbrali 120.000 evrov.

V Nemčiji so za Arslanogullarija, ki je zbolel za kostnim rakom, v prvih nekaj urah zbrali več kot 120.000 evrov donacij. Cilj akcije zbiranja sredstev z imenom Restart for Berkin je dva milijona evrov, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Nemški prvoligaški klub je svoje navijače pozval, naj prispevajo denar za finančno podporo 19-letniku in njegovi družini po amputaciji noge.

"Zaradi potrebne nege in podpore za Berkina, njegovi starši ne morejo več hoditi v službo, trenutno družinsko stanovanje ni brez ovir in ni dostopno za invalide. Novo stanovanje ali obsežna obnovitvena dela in prihajajoča rehabilitacija so nujni za nov začetek življenja, za kar družina potrebuje veliko denarja," so Berlinčani zapisali na spletni strani kluba.

Po navedbah kluba je Arslanogullari diagnozo prejel pred nekaj meseci. Kljub intenzivni kemoterapiji so morali mlademu vratarju amputirati nogo, da bolezen ne bi več napredovala.

"V življenju sem premagal že veliko ovir. Zdaj se bom proti tej bolezni boril po svojih najboljših močeh. Vsem bi se rad zahvalil," je vratarjeve besede citiral časopis Bild.

Arslanogullari je prišel skozi mladinske ekipe Uniona in v prejšnji sezoni prvič treniral s prvo ekipo. Spomladi je najstnik debitiral za bundesligaški klub na prijateljski tekmi proti Magdeburgu.