Umrl velikan afriškega nogometa

"Kot strasten ljubitelj športa in član Moka je svoje življenje posvetil športni administraciji in Fifi. Moje sožalje gre njegovi družini, prijateljem, nekdanjim kolegom in vsem, ki so ga poznali. Počivaj v miru," je v poklon svojemu predhodniku na čelu krovne nogometne organizacije na Instagramu zapisal Gianni Infantino.

Issa Hayatou je bil leta 2015 po suspenzu Švicarja Seppa Blatterja začasni predsednik Fife, dokler ni bil Infantino izvoljen na položaj konec februarja 2016.

Former CAF president Issa Hayatou has passed on at age 77. He was the longest serving president. 🇨🇲



▪️1986 - 1988 : FECAFOOT president



▪️1988 - 2017 : CAF president



▪️2015 - 2016 : interim FIFA president



Our thoughts and prayers are with the loved ones he left behind 🙏 pic.twitter.com/PmRdnSVnXY