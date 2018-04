Umrl nekdanji francoski selektor Henri Michel

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Michel je francosko reprezentanco prevzel leta 1984, potem ko je ta pod vodstvom Michela Hidalgoja osvojila naslov evropskega prvaka. Še isto leto z njo postal olimpijski prvak, selektor pa je bil vse do leta 1990. Leta 1986 se je uvrstil v polfinale svetovnega prvenstva, v katerem je po podaljšku in vrsti nesrečnih dogodkov moral priznati premoč Nemčiji.

Dva leti pozneje je doživel debakl, ko se Francija ni uvrstila na evropsko prvenstvo leta 1988, selektorski stolček pa je moral zapustiti zaradi poraza proti Cipru v kvalifikacijah za SP 1990.

"Kakšna grozna novica. Vedel sem, da ima težave z zdravjem, toda nisem vedel, da je tako hudo. Bil je odličen prijatelj, odličen strateg in profesionalec od glave do pete," je izrazil žalost njegov prijatelj in predhodnik na selektorskem mestu Hidalgo.

Michel je bil pozneje tudi selektor Kameruna, Maroka, Združenih arabskih emiratov, Tunizije, Slonokoščene obale, Ekvatorialne Gvineje in Kenije, to je bila leta 2012 tudi njegova zadnja služba, ki jo je zapustil po treh mesecih. V evropskem klubskem nogometu nekdanji igralec Nantesa ni pustil posebnega pečata, nekaj časa je vodil le PSG.