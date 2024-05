V 86. letu starosti je umrl strelec izenačujočega zadetka za 1:1 na tako imenovani tekmi stoletja med Italijo in Nemčijo na svetovnem prvenstvu v nogometu leta 1970 Karl-Heinz Schnellinger. To je bil njegov edini zadetek za nemško reprezentanco, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Scnhnellinger se je v nogometno zgodovino zapisal potem, ko je z zadetkom v 92. minuti polfinalnega srečanja z Italijo tekmo pripeljal v podaljške, v katerih je nato padlo kar pet zadetkov, na koncu pa so se zmage s 4:3 veselili Italijani, ki so nato v finalu izgubili proti Brazilcem.

Pri vsem skupaj je zanimivo dejstvo, da je Schnellinger večino svoje kariere igral v Italiji za tamkajšnje prvoligaše Mantovo, Romo in Milan.

Foto: Guliverimage Član Milana je bil kar devet sezon med leti 1965 in 1974 ter z njim osvojil številne lovorike, kot so naslov državnega prvaka, pokal prvakov (današnja liga prvakov op. STA) in pokal pokalnih zmagovalcev. Kot branilec zanj v devetih sezonah ni zabil niti enega gola, zato ne čudi, da se je nemški komentator ob njegovem zadetku zadrl: "Izmed vseh ljudi ravno Schnellinger."

Med leti 1958 in 1971 je za nemško reprezentanco odigral 47 tekem, igral pa je tudi v finalu svetovnega prvenstva leta 1966, ki so ga Nemci na Wembleyju z 2:4 izgubili proti Angležem.

Večino svoje kariere je uigral v Italiji. Foto: Guliverimage Večino svojega življenja je preživel v Italiji, kjer so ga mnogi navijači vzeli za svojega in mu niso nikoli zamerili, da je ravno proti njim dosegel edini zadetek v reprezentančni karieri.

Ob njegovem slovesu je predsednik nemške nogometne zveze Bernd Neuendorf dejal, da bo njegovo ime za vedno povezano s tekmo stoletja, čeprav je bil Schnellinger po njegovem mnenju precej več kot zgolj strelec omenjenega zadetka, saj je bil tudi eden izmed prvih profesionalnih nogometašev, ki so si kruh služili v tujini. Razlog za to je bilo dejstvo, da so bili nogometaši v tistem času v Italiji precej bolje plačani kot v Nemčiji.

Schnellinger je ob svojem 85. rojstnem dnevu, 31. marca letos izjavil, da se v Nemčiji počuti tujca in v Italiji prav tako, a da se mu glede tega ne zdi nič narobe.

Umrl je v ponedeljek ponoči v bolnišnici v Milanu in za sabo pustil ženo, tri hčere in štiri vnuke.