Uefa od Ukrajine zahteva odstranitev slogana Slava junakom z uradnega dresa

Evropska nogometna zveza (Uefa) je zahtevala, da Ukrajina delno spremeni dres za evropsko prvenstvo in z uradnega dresa ukrajinske nogometne reprezentance odstrani politični slogan Slava junakom. Ukrajinski dres je sprožil ostre proteste Rusije in uradne Moskve.

Vodstveni organ evropskega nogometa je sporočil, da je sporočilo Slava junakom, ki je nalepljeno oziroma izvezeno na notranjem delu ovratnika rumeno-modre majice nacionalne nogometne reprezentance, "očitno politične narave", danes poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po drugi strani pa Uefa ne bo zahtevala odstranitve ostalih za Rusijo prav tako spornih elementov ukrajinskih dresov. Uradna majica ima na sprednji strani tudi obris zemljevida Ukrajine, vključno s Krimom, ki ga je Rusija priključila in zaradi katerega je Ukrajina v sporu z Rusijo vse od leta 2014.

Kot so sporočili iz Uefe, zemljevida ne bo treba spreminjati, ker resolucija Generalne skupščine Združenih narodov "priznava teritorialne meje, kot jih na splošno prikazuje omenjeni oris".

Uefa je odobrila tudi slogan Slava Ukrajini. Tega je namreč možno šteti kot "samostojno generično in nepolitično besedno zvezo splošnega nacionalnega pomena", odločitev Uefe povzema AFP.

Takoj po objavi je sledil odziv Moskve

Pred petkovim začetkom eura je razkritje ukrajinskih dresov privedlo do ogorčenja in tudi uradnega protesta iz Moskve.

Ukrajinci so drese z bojnima vzklikoma Slava Ukrajini in Slava junakom uradno predstavili v nedeljo na družbenem omrežju Facebook. Takoj je prišel odziv iz Kremlja, kjer je predstavnica zunanjega ministrstva ukrajinsko početje označila za "obupano umetniško akcijo", ki naj bi igralcem domnevno dala moč.

Poslanec Vitalij Milonov je od Uefe zahteval prepoved dresa z omenjenimi motivi. Uradni predstavnik Kremlja Dmitirij Peskov pa je za agencijo Tass povedal, da je treba najprej počakati na uradni odziv Uefe, saj tako Uefa kot Fifa praviloma prepovedujeta politizacijo športa.

K temu dodaja, da tudi morebitno srečanje ruske in ukrajinske reprezentance na EP ne bi "povzročilo političnih napetosti", saj je šport po njegovem mnenju vendarle le šport. Uefa je v prvi oceni potrdila, da je v skladu s svojimi pravilniki odobrila ukrajinske drese.

Velja dodati, da različne ukrajinske reprezentance slogan Slava Ukrajini na svojih dresih uporabljajo že od leta 2018. Druga resnica pa je, da sta slogana Slava Ukrajini in Slava junakom v zadnjih treh letih uradni pozdrav ukrajinske vojske in da so ju uporabljali med protesti proti Rusiji.

Slogana so v tridesetih letih prejšnjega stoletja uporabljali tudi ukrajinski nacionalisti. Ti so med drugo svetovno vojno vojno sodelovali z nemškim okupatorjem.