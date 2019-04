Tri mesece po smrti sina umrl še oče Emiliana Sale

"Njegova žena me je poklicala zgodaj zjutraj in mi sporočila slabo novico. Zdravniki so bili že tam. Ni mu bilo pomoči, umrl je med spanjem," je sporočil župan mesta Progreso v Argentini, kjer je živela družina Sala in kjer je tudi pokopan Emiliano.

"Smrti sina ni mogel preboleti," je dodal župan Julio Müller.

Emiliano Sala je umrl 21. januarja, star 28 let, potem ko je letalo, s katerim je potoval v Cardiff na podpis skoraj dvajset milijonov dolarjev vredne pogodbe, strmoglavilo v vode Rokavskega preliva. V nesreči je umrl tudi pilot David Ibbotson.

Preberite še: