Španske nogometašice končale stavko

Nogometašice, ki tekmujejo v ligi F, najvišji španski ženski nogometni ligi, so z vodstvom španske la lige dosegle dogovor o novi minimalni plači in končale stavko, so poročale tiskovne agencije.

Liga F se je strinjala z zvišanjem minimalne plače s 16.000 evrov na leto na 21.000 evrov v trenutni sezoni. Minimalne plače igralk se bodo do sezone 2025/26 zvišale na 23.500 evrov. Igralke so sicer zahtevale, da bi minimalno plačo že od te sezone določili pri znesku 23.000 evrov.

V sindikatih so ob tem poudarili, da je dogovor o plačah prvi korak. Zdaj je treba napredovati tudi o vprašanjih, ki zadevajo denimo porodniški dopust ter ukrepe proti spolnim zlorabam in nadlegovanju.

To ni bila prva stavka v španskem ženskem nogometu. V sezoni 2019/20 so igralke stavkale, da bi sindikati in klubi februarja 2020 prvič podpisali kolektivno pogodbo, v kateri so določili minimalno plačo.

Tekme, ki jih zaradi stavke 8. in 9. septembra nogometašice zaradi stavke niso mogle odigrati, bodo potekale ta konec tedna.

Španski ženski nogomet je bil v zadnjem času v središču pozornosti, potem ko so članice la roje avgusta osvojile naslov svetovnih prvakinj. Vendar pa je slavje na podelitvi kolajn po finalu v Sydneyju skalilo nespodobno obnašanje zdaj že nekdanjega predsednika španske nogometne zveze Luisa Rubialesa, ki je brez njene odobritve poljubil na usta špansko reprezentantko Jenni Hermoso.