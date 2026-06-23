Okoli Ronalda se še naprej dviguje prah, Hrvati opozarjajo

Na svetovnem prvenstvu v nogometu bodo danes in v noči na sredo na sporedu še zadnje tekme drugega kroga skupinskega dela. Portugalska, pri kateri se v zadnjih dneh ogromno govori o Cristianu Ronaldu in njegovem (ne)doprinosu ekipi, se bo pomerila z Uzbekistanom. Ob 22. uri bo Anglija v vlogi favoritinje proti Gani. Zatem se bo ob 1. uri zjutraj Hrvaška pomerila s Panamo, za konec sporeda pa se obeta še obračun med Kolumbijo in Kongom.

Portugalska je v prvem krogu močno razočarala, potem ko se je le z remijem z 1:1 razšla s Kongom, še posebej se je na udaru kritik znašel Cristiano Ronaldo, ki je v prvem nastopu na letošnjem SP močno razočaral. Portugalski selektor Roberto Martinez kljub temu še vedno zaupa superzvezdniku. "Je dober zgled za vse nas," je Martinez dejal o slovitem napadalcu, a ni želel potrditi, ali bo veteranski kapetan danes ob 19.00 po srednjeevropskem času v Houstonu začel tekmo proti Uzbekistanu v udarni enajsterici ali pa bo vstopil s klopi kot rezervist.

Martinez je kljub slabi predstavi na prvi tekmi držal Ronalda na igrišču vseh 90 minut, kar je sprožilo ostre odzive medijev in navijačev. Na novinarska poizvedovanja na predvečer druge tekme skupinskega dela proti Uzbekistanu je Martinez moral braniti svojega kapetana. "Mislim, da je prav igralec, s katerim se mediji tako zelo ukvarjajo, najboljši primer, kako se posvetiti stvarem, na katere lahko vplivaš. Gre za način, kako se regenerirati, kako se pripraviti, kako trenirati. Zato je zgled, od njega se lahko vsi samo učimo."

Martinez je kljub slabi predstavi na prvi tekmi držal Ronalda na igrišču vseh 90 minut in si zato prislužil precej kritik. Foto: Guliverimage

"To je že šestič, da igra na svetovnem prvenstvu, in je igralec, ki že dolgo brani ta grb in igra za svojo državo. Zato si resnično želi še naprej napredovati, prispevati k ekipi in biti v naši ekipi resnično oseba, katere ravnanje, dosežke ali lastnosti občudujemo in jih želimo posnemati. Občutek frustracije, ki smo ga vsi imeli kot ekipa, občutek razočaranja po tekmi, je verjetno najboljša spodbuda za pripravo na naslednjo tekmo," je dejal Španec. "Smo še bolj enotni, močnejši in zelo trdo delamo. In igralci imajo tudi čudovit odnos," je še dodal selektor.

Tuchel jasen: Ne ponovimo tega

Zatem se bosta v Bostonu pomerili Anglija in Gana. Glavni trener Anglije Thomas Tuchel je po prvi tekmi ob zmagi proti Hrvaški (4:2) poudarjal pomen agresivnosti in dejal, da je bila njegova ekipa v prvem polčasu tekme proti Hrvaški prehitro vdana. "Morda je dobro, da smo prejeli gol, saj nam to samo sporoča: 'Ne ponovimo tega.' Nima smisla, to ni naša igra. Prevečkrat smo zlahka izgubili eno žogo za drugo, zato smo se zelo potrudili za žogo, jo osvojili in jim takoj vrnili," je dejal Tuchel, hkrati pa poudaril, da je bil navdušen nad odzivom igralcev po zmagi, saj so ostali lačni nove tekme. "Fantje trdo delajo, videl nisem nobenega znaka, da bi bili po tej zmagi pretirano zadovoljni, kar priča o njihovi želji," je še dodal Nemec na angleški klopi, ki v primerjavi s prvo tekmo v svoji zasedbi najverjetneje ne bo posegal po večjih spremembah.

Angleži so na prvi tekmi premagali Hrvaško. Foto: Reuters

Hrvati po nujno zmago

Po porazu proti Angliji pa bo priložnost za prve točko in zmago iskala Hrvaška, ki jo ob 1.00 v Torontu čaka obračun s Panamo, pri kateri bo manjkal glavni igralec Adalberto Carrasquilla. Ni treba posebej poudarjati, kako pomembna je ta tekma za Hrvaško. Zmaga bi "Vatrene" približala uvrstitvi v izločilne boje, vsak drugačen izid pa bi precej zapletel situacijo pred zadnjim krogom in tekmo proti Gani. "Moramo biti boljši, kot smo bili proti Angliji, in popraviti tisto, kar ni bilo dobro, predvsem v obrambi. Moramo biti bolj odgovorni in osredotočeni. Najpomembnejše je, da se na igrišču postavimo kot favoriti. Vemo, kaj smo storili v preteklosti, a to je že zgodovina. Hrvaška je izziv za vse, tudi za Panamo, a pričakujemo težko tekmo in motiviranega nasprotnika," je pred srečanjem poudaril strateg Hrvaške, Zlatko Dalić.

"Pritisk je vedno prisoten, na vsaki tekmi. Za to smo krivi sami, ker smo dvignili letvico. Dosegli smo stvari, ki so bile prej nepredstavljive, ves svet uživa v tem in nas ceni. Imamo dve medalji in pričakovanja so visoka, vprašanje pa je, kako realna so. Želimo se prebiti skozi skupino, nočemo, da nas pritisk ovira. Vsaka nova tekma je nova priložnost, da se dokažemo," je še dodal Dalić. Zanimivo, da so Hrvati na SP 2022 zmagali le na eni od treh tekem skupinskega dela (dva poraza), kljub temu pa so tekmovanje končali na visokem tretjem mestu, tako da tudi po prvem porazu nikakor ne zganjajo panike.

Hrvaška brani tretje mesto s prejšnjega SP. Foto: Reuters

Za konec Kolumbija proti Kongu

Na zadnji tekmi dneva si bosta nasproti stala Kolumbija in Kongo. Slednji je na prvi tekmi remizirala s Portugalsko, kar je bila njihova zgodovinska prva točka in hkrati tudi prvi gol na svetovnih prvenstvih. To bo prva medsebojna tekma omenjenih reprezentanc. Kolumbija je zmagala na vseh zadnjih treh tekmah svetovnega prvenstva proti afriškim nasprotnikom, medtem ko je Kongo v začetku meseca na zadnjem srečanju z južnoameriško reprezentanco izgubil proti Čilu z 1:2.

Najboljši strelci: 5 – Messi (Argentina)

4 – Haaland (Norveška), Mbappe (Francija)

3 – David (Kanada), Undav (Nemčija)

2 – Araujo (Urugvaj), Ayari (Švedska), Balogun (ZDA), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Kamada (Japonska), Kane (Anglija), Larin (Kanada), Manzambi (Švica), Oyarzabal (Španija), Saibari (Maroko), Sarr (Senegal), Summerville (Nizozemska), Ueda (Japonska), Vinicius Junior (Brazilija)

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SP 2026, 13. tekmovalni dan:

23. junij, torek (+ še dve jutranji tekmi):

24. junij, sreda (+ še štiri jutranje tekme):

Lestvica skupine K

Lestvica skupine L

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