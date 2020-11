Sloviti Italijan po desetih letih znova prevzel Fiorentino

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji selektor italijanske nogometne reprezentance Cesare Prandelli je po desetih letih znova prevzel strokovne vajeti pri Fiorentini. Na tem položaju je nasledil odstavljenega Giuseppeja Iachinija. Zasedba iz Firenc je trenutno v serie A na 12. mestu, na sedmih tekmah je po dvakrat zmagala in igrala neodločeno ter trikrat izgubila.

Triinšestdesetletni Prandelli je Fiorentino vodil med letoma 2005 in 2010. Pred tem je bil tudi trener Lecceja, Verone, Venezie, Parme in Rome, po tem obdobju pa je štiri leta vodil italijansko izbrano vrsto, veliko krajše mandate pa je imel na klopeh Galatasaraya, Valencie, Al-Nasryja in Genoe.

Toskanska zasedba bo Prandellija uradno predstavila v torek, ko bo tudi vodil prvi trening.