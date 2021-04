Slovenski selektor po uspehu: Čestitam svoji ekipi

Izbranci Tomislava Horvata so proti Latvijcem na zadnji tekmi kvalifikacij potrebovali točko, a so se z zmago s 5:3 zanesljivo še sedmič uvrstili na največje tekmovanje stare celine.

Vse skupaj se za Slovence ni začelo najboljše, saj so gostje vodili že po 33 sekundah, ko je zadel Germans Matjušenko, a šok je predramil domače in že minuto kasneje so Slovenci po zadetku Kristjana Čujca in avtogolu Miksa Babrisa povedli z 2:1. Na odmor so šli s prednostjo s 4:1, zadela sta še Denis Totošković in Matej Fideršek, tako prednosti treh zadetkov Slovenci niso več izpustili iz rok.

Vedeli so, da bo težko

"Pričakovali smo, da bodo igrali čvrsto in odločno, želeli so si na evropsko prvenstvo. V tekmo so šli 130-odstotno, mi 85-odstotno. Igrali so tako, kot da je to njihova zadnja tekma v življenju. Dobra ekipa so, ki bo v prihodnjih letih zelo blizu naslovu. Čestitam pa svoji ekipi. Bilo je malo negotovosti, tekma je bila odprta in ostra, a smo na koncu zasluženo zmagali," je vnovičen uspeh slovenskega futsala komentiral selektor Tomislav Horvat, ki je septembra lani na klopi Slovenije zamenjal Andreja Dobovičnika, ki je vlogo selektorja slovenske reprezentance v futsalu opravljal kar 15 let.

Njegov največji uspeh do zdaj

Horvat je svojo prvo uvrstitev na evropsko prvenstvo kot selektor označil kot vrhunec njegove dozdajšnje trenerske kariere. "To je moj največji trenerski uspeh, presrečen sem. Vesel sem, ker bo Slovenija spet igrala na evropskem prvenstvu, kjer se bo merila z najboljšimi," poudarja.

Euro v Amsterdamu

Poleg Slovenije si je včeraj nastop na evropskem prvenstvu zagotovila še Portugalska, obe pa sta se tako pridružili Azerbajdžanu, Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Gruziji, Italiji, Kazahstanu, Nizozemski, Rusiji in Španiji.

V igri za preboj na EP ostajajo še Slovaška, Moldavija, Srbija, Romunija, Madžarska, Belorusija, Belgija, Finska, Češka in Poljska. Prvenstvo stare celine bo potekalo med 19. januarjem in 6. februarjem v Amsterdamu.

