Slovenija napredovala za dve mesti, na vrhu Brazilija

Slovenska nogometna reprezentanca je na lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa) napredovala za dve mesti in je zdaj 63. Na vrhu ostaja Brazilija pred drugo Belgijo in tretjo Argentino. Naslednja posodobitev lestvice bo po koncu svetovnega prvenstva v Katarju, ki bo potekalo med 20. novembrom in 18. decembrom.

V prvi deseterici je le ena sprememba glede na prejšnjo lestvico 25. avgusta, saj je Italija na šestem mestu prehitela Španijo, ki je po novem sedma. V deseterici so še četrta Francija, peta Anglija, osma Nizozemska, deveta Portugalska in deseta Danska.

Slovenska reprezentanca je bila konec avgusta 65., po obstanku v drugem kakovostnem rangu lige narodov pa je pridobila 11,56 točke oz. dve mesti. Varovanci Matjaža Keka so na šestih tekmah v skupini B4 zabeležili zmago in tri neodločene izide, kar je zadoščalo za tretje mesto pred četrto Švedsko, ki se seli rang nižje.

Njihovi zadnji tekmeci v ligi narodov so precej višje uvrščeni, Srbija je po napredovanju v ligo A po novem 21., Švedi so po izpadu izgubili štiri mesta in so 25., Norvežani pa so 42.

Naslednji tekmeci Slovenije bodo znani 9. oktobra

Naslednji tekmeci slovenske izbrane vrste bodo znani v Frankfurtu 9. oktobra na žrebu skupin kvalifikacij za evropsko prvenstvo v Nemčiji leta 2024. Slovenija bo v tretjem od šestih bobnov. Tekme bodo na sporedu med 23. marcem in 21. novembrom prihodnje leto.