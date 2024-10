V sredo pozno zvečer je nogometni svet pretresla novica o smrti nogometaša Panathinaikosa Georgea Baldocka, ki so ga mrtvega našli v bazenu najete hiše v Atenah. 31-letnika je pred tem več ur poskušala priklicati zaročenka Annabel Dignam, ki je bila z otroki tisti čas v Angliji, nato pa se obrnila na lastnika najete hiše, ki je našel truplo.

Forenzični znanstveniki, ki so v četrtek opravili obdukcijo v atenski univerzitetni bolnišnici, pravijo, da je bil mrtev pet ur, preden so ga našli. Prvi rezultati obdukcije kažejo, da gre za utopitev, a policija ob tem dodaja, da bo na popolne rezultate obdukcije in toksiokologije treba še počakati. Morda bo do takrat minilo nekaj tednov, lahko tudi mesecev.

Po pisanju angleških medijev so ob bazenu našli steklenico vodke in dva kozarca, tako da policija raziskuje, ali je bila takrat prisotna še ena oseba. Kljub temu so za zdaj izključili kakršnokoli kriminalno dejavnost v povezavi z njegovo smrtjo.

"Moj svet ne bo nikoli enak"

Baldock je bil tik pred vrnitvijo na Otok, saj je družina pripravljala slavje ob prvem rojstnem dnevu njegovega sina, a tega po tragediji ni dočakal. Na družbenem omrežju se je oglasila skrušena zaročenka, ki pravi, da bo prav zaradi sina našla pot, kako živeti naprej.

Annabel je na zasebnem Instagram profilu objavila fotografijo nasmejanega zaljubljenega para, in zapisala: "George, ljubezen mojega življenja, moja sorodna duša. Popoln očka našega čudovitega fanta. Izpopolnil si me. Bil si moj svet in vem, da smo bili mi tvoj. Moj svet ne bo nikoli enak, vendar bom našla pot zaradi Brodyja. Obljubim."

Tako so Baldocka počastili na četrtkovi tekmi med Anglijo in Grčijo. 31-letnik, ki je imel po babici grške korenine, je igral za Grčijo. Foto: Guliverimage

"Najbolj poseben oče, zaročenec, sin, brat, stric, prijatelj, soigralec"

Na omrežjih se je oglasila tudi družina Baldocka, sicer soigralca Andraža Šporarja, Adama Gnezde Čerina in Benjamina Verbiča.

"Bil si najbolj poseben oče, zaročenec, sin, brat, stric, prijatelj, soigralec in oseba. Tvoje navdušenje in nalezljiva osebnost sta prinesla toliko ljubezni tistim, ki so imeli to srečo, da so te poznali, in tistim, ki so te oboževali s tribun. Za vedno bomo cenili spomine, ki jih imamo nate, in še naprej boš živel v svojem čudovitem sinu. Danes bi moral odleteti domov, da bi skupaj praznovali njegov prvi rojstni dan, a namesto tega žalujemo za teboj. Nemogoče je bilo, da ga ne bi imeli radi. Prosimo vas, da še naprej spoštujete našo zasebnost v tem zahtevnem času, ko začenjam žalovanje," so namenili lepe besede pokojniku in javnost prosili, naj spoštuje zasebnost.