Siliko Vrhnika zmagovalec futsalskega superpokala

Državni prvaki v futsalu, igralci Silika Vrhnike, so v Zagorju ob Savi postali še zmagovalci slovenskega superpokala, potem ko so s 4:1 ugnali Dobovec.

Favorizirani Vrhničani so povedli v tretji minuti, ko je zadel Gašper Trdin po lepo izigrani obrambi tekmeca. Deset minut pozneje je Žiga Frank poslal žogo pod prečko za 2:0.

V 30. minuti so si Vrhničani zabili avtogol in tako obudili nekaj upov za preobrat Dobovca, ki je dvakrat zatresel tudi okvir vrat. Toda v 36. minuti je Lovro Trdin iz bližine odbito žogo pospravil v mrežo za vrhniško vodstvo s 3:1, minuto pozneje pa z novim zadetkom potrdil zmagoslavje svoje ekipe.

Vrhničani so tako četrtič zapovrstjo osvojili superpokal, skupno pa petič po letih 2024, 2023, 2022 in 2019. Dobovec je ostal pri dveh tovrstnih lovorikah iz let 2015 in 2018.

Ekipe bodo prihodnji petek začele novo prvoligaško sezono.