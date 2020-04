Šestletni Luigi narisal sliko, sledila je pravljica

Italijanski nogometni klub Pescara je bil ustanovljen leta 1936, se sedemkrat preizkusil v serie A, trenutno pa nastopa v drugoligaški konkurenci, kjer zaseda 14. mesto. Vodstvo kluba je v obdobju pandemije koronavirusa, ki je poskrbela za prekinitev nogometnih dejavnosti, pozvalo navijače, da se udeležijo posebnega natečaja.

Dalo jim je nalogo, da si čas v samoizolaciji krajšajo tudi z risanjem predlogov, ki bi prišli v poštev za novo podobo dresa. Šestletni Luigi D'Agostino je zgrabil priložnost z obema rokama ter narisal prikupno sliko, na kateri prevladujejo delfin, glavni simbol kluba, upodobljen tudi v uradnem grbu kluba Delfino Pescara 1936, mavrica in morje.

Pescara je mesto v deželi Abruci. Leži ob Jadranskem morju in obožuje nogomet. Žirija je bila tako navdušena nad izdelkom mladega D'Agostina, da mu je podelila nagrado za prvo mesto. Skupaj z uradnim opremljevalcem kluba je zavihala rokave in se lotila izdelave ravno takšnega dresa, kakršnega je imel v mislih šestletni navijač. Mladega Italijana je tako doletela prav posebna čast, saj bodo nogometaši Pescare v prihodnji sezoni zaigrali prav v teh dresih.

Od Dunge do Vukušića

Ante Vukušić je igral s Pescaro v serie A. Foto: Guliver/Getty Images Pescara je največji uspeh v klubski zgodovini doživela z dvema naslovoma drugoligaškega prvaka, med najbolj znanimi nogometaši, ki so oblekli njen dres, pa je kar nekaj zvezdnikov, ki so pozneje blesteli tudi v vlogi trenerjev.

Dres Pescare so tako nosili tudi Brazilec Dunga, Hercegovec Blaž Slišković, pa Italijana, ki sta pozneje postala odlična stratega. To sta Massimiliano Allegri in Gian Piero Gasperini, ki odlično sodeluje z Josipom Iličićem pri Atalanti.

Pri Pescari je igral tudi trener Triglava Vlado Šmit, pa tudi slovenski nogometni agent Amir Ružnić in aktualni najboljši strelec Prve lige Telekom Slovenije, hrvaški napadalec Olimpije Ante Vukušić.

Pescara je sicer zadnjič v serie A nastopila v sezoni 2016/17.