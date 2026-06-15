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Avtor:
Ž. L.

Ponedeljek,
15. 6. 2026,
17.13

Osveženo pred

58 minut

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Zlatko Zahović NK Maribor NK Maribor Acun Ilicali Prva liga Telemach

Ponedeljek, 15. 6. 2026, 17.13

58 minut

Na mizi pogovor s športnim direktorjem

Se Zlatko Zahović vrača v Maribor?

Avtor:
Ž. L.

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Zlatko Zahović Stožice | Bo Acun Ilicali našel skupni jezik z Zlatkom Zahovićem? | Foto Matic Klanšek Velej/Sportida

Bo Acun Ilicali našel skupni jezik z Zlatkom Zahovićem?

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Po poročanju Ekipe bi se lahko Zlatko Zahović v bližnji prihodnosti vrnil v pisarne Ljudskega vrta.

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Zlatko Zahović je NK Maribor popeljal do številnih lovorik, uvrstil ga je na elitni evropski zemljevid, ko je pred šestimi leti zapustil položaj športnega direktorja v Ljudskem vrtu, pa se je za vijoličaste začelo precej skromnejše obdobje.

To obdobje je novo dno doseglo v letošnji sezoni, ko so Mariborčani na državnem prvenstvu zasedli končno peto mesto, to je najskromnejša uvrstitev 16-kratnih državnih prvakov po sezoni 2004/05. Pozivov, da bi se nekdanji izjemni nogometaš, eden izmed največjih simbolov prve zlate slovenske reprezentančne pravljice, vrnil v klub, ni manjkalo že prej, v zadnjih mesecih jih je klavrna podoba Maribora le še podkrepila.

Zahović se je nedavno vrnil v svet nogometa, a ne v vlogi, ki bi si jo želeli navijači vijoličastih. V Sportklubovi oddaji Pod prečko je potrdil, da bo deloval kot opazovalec tekem pod okriljem Uefe. Pred njim sta se v podobnih vlogah preizkusila tudi njegova nekdanja reprezentančna soigralca Miran Pavlin in Milenko Ačimović. Maribor je sezono 2025/26 na državnem prvenstvu sklenil na skromnem petem mestu. | Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Maribor je sezono 2025/26 na državnem prvenstvu sklenil na skromnem petem mestu. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Ilicali se je pripravljen pogovarjati

Zdaj naj bi vendarle dišalo tudi po konkretnejši vrnitvi v slovenski nogometni prostor. Po poročanju Ekipe naj bi se prvi mož Maribora Acun Ilicali odločil, da Zahovića povabi k sodelovanju.

"Še bolj oprijemljivih informacij za zdaj ni, menda tudi stikov, vsaj neposrednih, še ni bilo, toda v ozadju naj bi se pripravljal teren, da bi se to utegnilo zgoditi že kmalu. Lastnik 16-kratnih slovenskih prvakov in njihov nekdanji športni direktor naj bi potemtakem sedla za isto mizo in poskušala najti model sodelovanja," so zapisali pri športnem časniku.

Novica, ki bo zagotovo razveselila podpornike najtrofejnejšega slovenskega kluba, a bo do dejanskega sodelovanja potrebnih še kar nekaj korakov. Ob tem ni nobenega dvoma, da so pod Kalvarijo pripravljeni narediti (in ponuditi) marsikaj, da se sezona 2025/26 ne ponovi.

Mišo Brečko
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