Roy Hodgson se vrača v Crystal Palace

Petinsedemdesetletni Roy Hodgson je novi trener angleškega nogometnega prvoligaša Crystal Palace. Kot so danes potrdili v vodstvu kluba, je nekdanji angleški selektor na klopi nasledil trenerja Patricka Vieiro in s klubom podpisal pogodbo do konca sezone.