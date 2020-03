Preobrat: Ronaldinho vendarle v priporu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji brazilski nogometni virtuoz Ronaldinho se je v Paragvaju znašel za zapahi. Tamkajšnja oblast ga je obtožila, da je v njihovo državo vstopil s ponarejenim potnim listom, sprva so odstopili od pregona, na zahtevo generalnega tožilca pa so ga v glavnem mestu Asuncionu vendarle spravili v pripor.

V njem se je zašel tudi njegov brat Roberto, saj so tudi pri tem našli ponarejeno potno listino, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zaslišanje bodo opravili v nedeljo in odločili o njuni usodi.

Najprej se je tamkajšnje tožilstvo odreklo pregonu, ker sta sodelovala v preiskavi in pripomogla k razpletu zgodbe.

Paragvajka policija je v četrtek preiskala hotel, kjer sta bila Ronaldinho in Roberto. Notranji minister Paragvaja Euclides Acevedo je tedaj razkril, da je Ronaldinho uporabljal paragvajski potni list, ki je bil pred meseci uradno izdelan za paragvajskega državljana, kasneje pa ustrezno spremenjen.

Leta 2018 so mu v Braziliji odvzeli potni list

Ronaldinhu, ki je bil z Brazilijo leta 2002 tudi svetovni prvak in je leta 2006 z Barcelono osvojil ligo prvakov, so brazilske oblasti leta 2018 odvzele potni list, saj je bil obsojen na plačilo kazni v višini 2,5 milijona evrov, saj je na jezeru, ki je v zaščitenem območju, zgradil past za ribe in pomol.

Ronaldinho je v Paragvaj odpotoval, da bi tam promoviral knjigo "Genij življenja", udeležil naj bi se tudi odprtja kazina in nekaterih dobrodelnih prireditev.

