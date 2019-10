Roma na seznam poškodovanih dodala še Zappacosto

Nekdanji nogometaš Chelseaja, ki se je po dveh sezonah v Londonu rumeno-rdečim pridružil avgusta kot posojen igralec, si je med treningom poškodoval križne vezi desnega kolena.

"To je zame hud in nepričakovan udarec. A pripravljen sem na trdo pot okrevanja, ki me čaka, in verjamem, da se bom vrnil močnejši kot doslej," je dejal 27-letni Zappacosta.

Seznam poškodovanih se pri Romi povečuje iz dneva v dan. Na njem sta po Cengizu Underju in Diegu Perottiju ta teden pristala še Henrih Mhitarjan in Lorenzo Pellegrini.