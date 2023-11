Real nase priklenil še enega mladega talenta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoski reprezentant Eduardo Camavinga je podaljšal z madridskim Realom do leta 2029. To je že tretje podaljšanje v vrstah Reala v zadnjih dveh tednih.

Španski nogometni velikan ni razkril finančnih podrobnosti nove pogodbe z 20-letnim Francozom. Tamkajšnji mediji so zapisali, da je v njej bržkone odkupna klavzula v višini milijarde evrov, tako kot je to Real storil pri Brazilcih Rodrygu in Viniciusu Juniorju.

Eduardo Camavinga je na stadion Santiago Bernabeu prišel pred dvema letoma iz francoskega Rennesa za 30 milijonov evrov. V dveh sezonah je za španski kraljevi klub odigral več kot sto tekem na domači in mednarodni sceni. Gre za zelo polivalentnega igralca, ki je uporaben tako na sredini igrišča kot na bočnem položaju.

Od leta 2020 je za francosko reprezentanco odigral 13 tekem, bil je tudi njen član na lanskem svetovnem prvenstvu v Katarju, kjer je osvojila drugo mesto po porazu na finalni tekmi proti Argentini.