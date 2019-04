QPR odstavil McClarna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Angleški nogometni drugoligaš Queens Park Rangers je odstavil trenerja Steva McClarna, nekdanjega angleškega selektorja. Gre za klub na 17. mestu championshipa in z le osmimi točkami pred območjem izpada. Od poletja, ko je prevzel moštvo, je 57-letni McClaren v vseh tekmovanjih zbral 16 zmag in 21 porazov.

Vsaj začasno bo ekipo vodil njegov pomočnik John Eustace.

"Začeli smo delati načrte za prihodnjo sezono, zato se nam je zdelo pomembno, da nekaj spremenimo zdaj in ne ob koncu sezone. Steve je trdo delal, povsem se je posvetil klubu, in to v težkih finančnih razmerah, zato je bila odločitev težka," je dejal izvršni direktor kluba Lee Hoos.

McClarnu, nekdanjemu asistentu slovitega Alexa Fergusona pri Manchester Unitedu, leta 2008 po porazu s Hrvaško Anglije ni uspelo popeljati na evropsko prvenstvo, dve leti pozneje pa je s Twentejem senzacionalno postal nizozemski prvak. V naslednjih letih ni več poskrbel za odmevnejši rezultat, vodil je Wolfsburg, še enkrat Twente, Derby County, Nottingam Forest in Newcastle.