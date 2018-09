Priljubljeni hrvaški komentator naj bi preprodajal vstopnice za mundial

VIP-vstopnice za ogled finala letošnjega nogometnega prvenstva med reprezentancama Hrvaške in Francije v Rusiji naj bi na črnem trgu ponujali za neverjetnih 20 tisoč evrov. Po poročanju Jutranjega lista so bile na črnem trgu ponujene štiri takšne vstopnice. Ker je Mednarodna nogometna zveza (FIFA) prodajo zablokirala, na koncu niso bile prodane, a sum je ostal.

Kako je prodaja vstopnic na črnem trgu povezana s hrvaško nacionalno televizijo? Po poročanju Jutranjega lista je vse skupaj postalo sumljivo, ko so pri Evropski radiodifuzni mreži (European Broadcasting Union oziroma krajše EBU) od Fife zahtevali pojasnilo, zakaj se vstopnice, ki so bile dodeljene predstavnikom nacionalnih televizij, ki so imele pravice za prenos prvenstva, prodajajo na črnem trgu, in to po vrtoglavih cenah.

EBU je na podlagi serijskih številk, vtisnjenih na vstopnice, ugotovil, da gre za vstopnice, ki so bile dodeljene Hrvaški nacionalni televiziji, in zahteval pojasnilo.

Foto: Getty Images

Vodstvo HRT za vstopnice ni zaprosilo, kdo potem je?

Vodstvo hrvaške javne televizije je po poročanju Jutarnjega lista poizvedovanje sprva čudilo, saj s tem, da je v imenu njihove hiše nekdo zaprosil in tudi dobil vstopnice, sploh niso bili seznanjeni.

Sprožili so preiskavo, na zagovor pa poklicali dva uslužbenca hrvaške javne televizije, športnega komentatorja in mednarodnega koordinatorja.

Foto: Sportida

Novinarji Jutranjega lista so neuradno izvedeli, da gre za Saša Dedića in priljubljenega športnega komentatorja z dolgoletno tradicijo Draga Ćosića. Pojasnila sta, da sta vstopnice za ogled tekem na letošnjem svetovnem nogometnem prvenstvu razdelila med prijatelje, da pa ne vesta, ali so jih ti izkoristili za dejanski ogled tekem ali pa so poskušali z njimi tudi zaslužiti.

Preiskava je pokazala, da je nekaj mescev pred prvenstvom nekdo v imenu HRT zaprosil za kar 40 vstopnic, s tem, da HRT s tem uradno ni bila seznanjena.

Bo hrvaška komentatorska legenda ostala brez službe?

Neimenovani vir znotraj HRT je za Jutarnji list potrdil, da teh vstopnic niso dobili niti uslužbenci HRT niti njihovi poslovni partnerji. Prepričan je, da gre za ogromen madež na ugledu HRT in Hrvaške.

"Preko EBU in FIFA smo izvedeli, da sta dva naša uslužbenca v imenu HRT brez naše vednosti zaprosila in tudi dobila skupno 40 vstopnic, s katerima sta razpolagala po lastni volji," je še povedal neimenovani vir. Dodaja, da je v teku disciplinski postopek proti dvema uslužbencema hrvaške javne televizije, ki bi se lahko končala z odpovedjo delovnega razmerja.

Brez komentarja

Na HRT primera uradno ne želijo komentirati. "Brez komentarja, lahko pa potrdimo, da je interni postopek v teku. O zadevi je obveščen tudi DORH (Hrvaško državno pravobranilstvo)," so zapisali v odgovoru.

Pri Jutarnjem listu so za komentar zaprosili tudi Ćosića, ki pa se je opravičil, češ da zadeve trenutno ne more komentirati.